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19:44, 25 декабря 2024

Траур объявлен в Азербайджане в связи с катастрофой самолета в Актау

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в связи с катастрофой самолета, летевшего из Баку в Грозный. По данным властей Казахстана, погибли 38 человек, 11 из 29 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. "Азербайджанские авиалинии" приостановили рейсы в Грозный и Махачкалу.

Как писал "Кавказский узел", самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал около Актау в Казахстане. По предварительной информации, на борту рейса были 67 пассажиров и пять членов экипажа.  При крушении самолета выжили 32 человека, сообщил со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана "Интерфакс".

В связи с человеческими жертвами в результате авиакатастрофы распоряжением президента Азербайджана 26 декабря в стране объявлен траур, сообщил сайт главы Азербайджана.

До завершения расследования причин крушения самолета Embraer 190, рейсы авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостанавливаются, говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы по другим направлениям выполняются в штатном режиме по расписанию, далее сказано в пресс-релизе.

Жертвами крушения самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау стали 38 человек, сообщил  вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев Tengrinews.kz .

"Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание", - приводятся его слова в публикации. 

Он добавил, что 29 человек остаются в больнице, в том числе двое детей. Состояние 11 человек оценивается как стабильно тяжелое, остальные пострадавшие получили травмы средней тяжести.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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