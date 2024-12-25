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14:21, 25 декабря 2024

Как минимум 32 человека выжили при крушении самолета Баку - Грозный

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В числе выживших при крушении самолета в Казахстане 10 граждан РФ.

Как писал "Кавказский узел", самолет компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал около Актау. По предварительной информации, на борту рейса были 67 пассажиров и пять членов экипажа. Сообщалось о 27 выживших.

При крушении самолета Аzal в Казахстане выжили 32 человека, сообщает со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана "Интерфакс".

В авиакомпании сообщили, что на борту находились 16 граждан России. Посольство РФ уточнило, что 10 россиян находятся в больницах Актау, пишет РИА "Новости".

На месте крушения самолета найдены четверо погибших, сообщили власти Мангистауской области Казахстана. СК РФ возбудил дело по факту инцидента, передает ТАСС.

По данным Минздрава Казахстана, среди выживших при крушении самолета 10 граждан РФ, 14 — Азербайджана, двух — Киргизии, гражданство троих не установлено.

МЧС России открыло телефон горячей линии. За психологической помощью можно обратиться круглосуточно по номеру: 8 (800) 775-17-17.

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Автор: "Кавказский узел"

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