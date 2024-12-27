Аналитики сочли сообщения Баку о причинах авиакатастрофы предупреждением России

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Азербайджан будет добиваться от России признания ответственности за крушение самолета, хотя настойчивость не приведет к серьезным проблемам в двусторонних отношениях. Пока Баку демонстрирует недовольство неофициально, но при отсутствии реакции Москвы возможна дипломатическая реакция.

Как писал "Кавказский узел", депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. "Азербайджанские авиалинии" заявили о приостановке рейсов в ряд городов России, в том числе в Минводы, Сочи, Волгоград, Владикавказ, Махачкалу и Грозный. Свое решение авиакомпания пояснила данными предварительного расследования, согласно которым самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел катастрофу близ Актау вследствие физического и технического внешнего вмешательства.

25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

Редактор и аналитик информационного агентства Turan Шахин Гаджиев и лен азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы прокомментировали "Кавказскому узлу" сообщения в азербайджанских СМИ об ответственности России за крушение самолета близ Актау.

Безусловно, синхронное появление в проправительственных СМИ информации со ссылкой на официальные источники о том, что азербайджанский гражданский самолет был атакован из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» и озвучивание этой версии депутатом парламента страны Расимом Мусабековым были не только одобрены властями, но и исходили от них, считает Шахин Гаджиев.

По его мнению, это показатель демонстрации официальным Баку недовольства позицией российской стороны, отказывающейся признать ответственность за подбитие самолета. При этом, он считает, что официальные требования по дипломатическим каналам могут стать "следующим шагом, если российская сторона не сделает выводов".

"Реагируя через «утечки» в СМИ, комментарии депутатов, Баку дает понять, что не будет мириться, если в Москве будут пытаться «замять скандал». Если российская сторона продолжит уклоняться от объективного расследования, выявления у себе виновных и привлечения их к ответственности, принесения извинений, выплаты компенсаций жертвам и за уничтожение самолета, то далее протест Азербайджана пойдет по официальным каналам и будет выражен публично. К этому времени, очевидно азербайджанская сторона будет располагать компетентными заключениями от международных экспертов", - сказал Гаджиев.

Показателем того, что Азербайджан не пойдет на какой-либо закулисный политический торг с Россией в обмен на «молчание» он назвал то, что сегодня через проправительственными СМИ был дан жесткий негативный ответ на предложение руководства Чечни оказать помощь пострадавшим.

Азербайджан не намерен принимать никакую помощь из Чечни, заявил источник издания Day.az в администрации президента Азербайджана. после сообщения о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оказать помощь, в том числе финансовую, семьям погибших и пострадавших, "Азербайджан не нуждается в какой-либо помощи. Ни государство, ни граждане не примут такую помощь. Мы оказываем и будем оказывать необходимую помощь своим гражданам. Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - приводит сегодня его слова агентство.

Гаджиев считает, что Азербайджан будет добиваться признания российской стороны ответственности за крушение самолета самолет, принесения извинений, выявления и наказания виновных, невзирая на риски ухудшения отношений с Кремлем, поскольку речь идет о престиже государства и ее руководства.

С другой стороны, Кремль не может легко пожертвовать партнерскими и даже как в последнее время говорят «союзническими» отношениями с Азербайджаном, поскольку у России осталось и не так много «друзей» в мире. Поэтому, отметил он, определенные шаги в Москве примут, кого-то снимут с должностей, к примеру, лиц, ответственных за авиационную безопасность, что станет косвенным подтверждением признания ответственности.

Тогрул Джуварлы также считает, что Азербайджан будет добиваться от признания Россией ошибки, которая привела к уничтожению самолета.

"Ясно, что самолет был подбит непреднамеренно. Однако это не снимает ответственности с российской стороны. О закрытии воздушного пространства должны были заблаговременно предупредить азербайджанскую сторону. Вину российской стороны усугубляет то, что после повреждения самолета ему не дали сесть в других близлежащих российских аэропортах. Ссылки на туман несостоятельны, потому что видимость, по оценкам специалистов, была достаточной для совершения посадки. В итоге, погибли 38 человек, в том числе большинство граждан Азербайджана, и Баку не может закрыть на все это глаза», - сказал Джуварлы.

По его словам, власти Азербайджана пока через СМИ дают понять, что недовольны и ожидают от российских властей объективного расследования.

"В Москве, думаю, услышат месседж. Для Кремля значение Азербайджана после конфликта с Украиной 2022 года значительно возросло. Во-первых, Баку занял нейтральную позицию в международных организациях, и не присоединился к антироссийским санкциям. Через Азербайджан проходит чрезвычайно важный для РФ транспортный коридор Север-Юг, а также сухопутные коммуникации с Турцией. На фоне санкций и антисанкций Азербайджан стал важным поставщиком в РФ аграрной продукции. Азербайджан также рынок сбыта для российских товаров. Помимо всего прочего за Азербайджаном стоит Турция – также важная для России в условиях санкций страна. Поэтому в Москве не смогут полностью проигнорировать Азербайджан. В России, наверное, частично признают вину, но скорее всего стрелки переведут на авиаторов, которые допустили, что самолет оказался в опасной зоне, нежели – военных, и тем более не накажут приближенных неприкасаемого Рамзана Кадырова, которые рапортовали об успешном отражении атаки дронов», - сказал Джуварлы.

Решение лететь в аэропорт Актау пилот разбившегося самолета AZAL принял самостоятельно, Грозный не принимал самолеты в день крушения самолета Azerbaijan Airlines,сообщила сегодня Росавиация

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что когда самолет Azerbaijan Airlines пролетал над Грозным, в аэропорту действовал план "Ковер", который подразумевает, что никакие воздушные суда не может приземлиться. "Обстановка в этот день и в эти часы в районе аэропорта Грозный была сложной. Украинские боевые беспилотники предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуры в городах Грозный и Владикавказ. В связи с этим в аэропорта «Грозный» вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства", – процитировало его слова ТАСС.

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