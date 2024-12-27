AZAL заявила о техническом воздействии на разбившийся самолет

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Самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел катастрофу близ Актау вследствие физического и технического внешнего вмешательства, заявила авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" со ссылкой на данные предварительного расследования.

Как писал "Кавказский узел", депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал от российской стороны взять на себя ответственность и извиниться за авиакатастрофу. "Азербайджанские авиалинии" заявили о приостановке рейсов в ряд городов России - Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Махачкалу и Грозный.

25 декабря в трех километрах от города Актау на западе Казахстана упал самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту самолета совпала с атакой беспилотников на Грозный Характер повреждений упавшего самолета не подтверждает версию о причастности к его падению российских систем ПВО, указали военные специалисты. В свою очередь бакинские аналитики указали, что причиной крушения могло стать воздействие российской системы ПВО либо взрыв кислородного баллона. Источники в правительстве Азербайджана также озвучили версию о крушении самолета в результате отражения атаки дронов над Чечней.

Решение о приостановке полетов в ряд российских городов, принято по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана, сообщила сегодня компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). Это решение основано на предварительных результатах расследования крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», вследствие физического и технического внешнего вмешательства. и учитывает потенциальные риски для безопасности полетов. Приостановление полетов будет действовать до завершения окончательного расследования, говорится в Telegram-канале авиакомпании.

В списке городов, куда приостановлены полеты, также указаны Самара, Нижний Новгород, Владикавказ.

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