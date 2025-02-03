"Азербайджанские авиалинии" приостановили полеты в Астрахань

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Авиаперевозчик приостановил полеты на фоне очередного налета беспилотников на регионы юга России.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 29 декабря 2024 года в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

С 3 февраля приостановлены рейсы Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Астрахань-Баку, объявила авиакомпания.

2В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливают все рейсы по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении авиакомпании, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление, говорится в пресс-релизе.

После начала российской военной операции на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам дронов. Так, минувшей ночью над территорией Астраханской области были сбиты семь беспилотников. Ранним утром в аэропорту Астрахани вводились временные ограничения.

2 февраля на Второй Аллее почетного захоронения в Баку состоялась церемония, приуроченная к 40 дням с момента авиакатастрофы. В траурной церемонии приняли участие семьи погибших членов экипажа - командира воздушного судна Игоря Кшнякина, второго пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокумы Алиевой, а также сотрудники AZAL и официальные лица, сообщило в тот же день Media.az.

Напомним, 8 января Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полетов в Казань в связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над этим городом. Казань стала 11-м городом России, куда приостановлены полеты из Азербайджана после крушения рейса Баку-Грозный.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы.

6 января Ильхам Алиев публично подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. По мнению азербайджанских аналитиков, ужесточение критики Баку в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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