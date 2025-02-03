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13:03, 3 февраля 2025

"Азербайджанские авиалинии" приостановили полеты в Астрахань

"Азербайджанские авиалинии". Фото: https://azal.com.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авиаперевозчик приостановил полеты на фоне очередного налета беспилотников на регионы юга России.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 29 декабря 2024 года в Баку были похоронены командир экипажа Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокума Алиева. На следующий день трое пострадавших были доставлены в Баку из Казахстана после улучшения состояния.

Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

С 3 февраля приостановлены рейсы Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку-Астрахань-Баку, объявила авиакомпания.

2В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливают все рейсы по маршруту Баку-Астрахань-Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении авиакомпании, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление, говорится в пресс-релизе.

После начала российской военной операции на Украине регионы юга России регулярно подвергаются атакам дронов. Так, минувшей ночью над территорией Астраханской области были сбиты семь беспилотников. Ранним утром в аэропорту Астрахани вводились временные ограничения.

2 февраля на Второй Аллее почетного захоронения в Баку состоялась церемония, приуроченная к 40 дням с момента авиакатастрофы. В траурной церемонии приняли участие семьи погибших членов экипажа - командира воздушного судна Игоря Кшнякина, второго пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокумы Алиевой, а также сотрудники AZAL и официальные лица, сообщило в тот же день Media.az.

Напомним, 8 января Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полетов в Казань в связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над этим городом. Казань стала 11-м городом России, куда приостановлены полеты из Азербайджана после крушения рейса Баку-Грозный.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы.

6 января Ильхам Алиев публично подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе. По мнению азербайджанских аналитиков, ужесточение критики Баку в адрес России не повлечет кардинальных изменений в двусторонних отношениях.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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