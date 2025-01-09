AZAL приостановила полеты в Казань в связи с крушением рейса Баку-Грозный

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Национальный авиаперевозчик Азербайджана отменил рейсы в Казань в связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над этим городом. Казань - одиннадцатый российский город, куда приостановлены полеты из Азербайджана после крушения рейса Баку-Грозный.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. 6 января Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета.

Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) вечером 8 января объявила о приостановке полетов в Казань. Ранее в этот день компании пришлось отменить запланированный рейс Баку-Казань-Баку в связи с закрытием воздушного пространства над столицей Татарстана из-за плана "Ковер".

"В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенное время", - сообщила азербайджанская авиакомпания.

Ранее AZAL приостановила полеты в 10 городов России - Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. Рейсы не будут выполняться до завершения расследования причин крушения самолета, летевшего из Баку в Грозный.

"Кавказский узел" писал, что 30 декабря черные ящики упавшего Embraer-190 были отправлены в Центр расследования и предотвращения авиапроисшествий Бразилии (CENIPA). 6 января бразильские специалисты завершили расшифровку черных ящиков самолета. Следователи, в том числе из России и Азербайджана, продолжат работу с данными в Казахстане.

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