Бакинские аналитики разъяснили молчание властей о причинах крушения самолета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отсутствие заявлений о причинах крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" объяснено тем, что Баку и Москва ищут компромиссные формулировки результатов расследования.

Как писал "Кавказский узел", 4 января бразильские специалисты начали анализ данных самописцев разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний". 7 января стало известно, что расшифровка данных черных ящиков завершена, и комиссия продолжит работу в Казахстане. 29 января помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что результаты расследования причин крушения самолета будут представлены общественности "в ближайшее время".

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Отсутствие официальной информации о причинах авиакатастрофы прокомментировали "Кавказскому узлу" директор ИА Turan Мехман Алиев, член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы и аналитик НПО "Журналисты в экстремальных условиях" Тофиг Дадашев.

Затягивание огласки причин катастрофы может быть связано с обсуждениями приемлемых для всех сторон формулировок, предположил Мехман Алиев.

Сам он убежден, что "лайнер был подбит атакой с суши". "Это подтверждается характером пробоин на фюзеляже самолета, которые, несомненно, были вызваны попаданием шрапнелей от разорванной ракеты, пущенной с наземного средства ПВО, ранениями людей на борту, когда самолет еще был в воздухе. Остается закрепление этих выводов официальным заключением полномочных органов Казахстана. За Казахстаном решающее слово – поскольку на территории этой страны самолет потерпел крушение", - сказал Алиев.

В Астане ожидают согласования Баку и Москвой общих формулировок

Однако, по его словам, Казахстан во избежание недовольства заинтересованных сторон – Азербайджана и России - стремится, чтобы они пришли к консенсусу. «Согласно международным правилам, предварительные результаты должны быть объявлены в течение месяца. Сейчас уже прошло 40 дней, но этого пока нет. Казахстанская сторона осторожно анонсировала объявление результатов расследования на прошлую неделю. В то же время, казахстанская сторона ранее опровергла утечку телеграм-канала Baza, из которой следовало, что российские диспетчеры хотели всячески спасти самолет, а внутри него взорвался якобы «кислородный баллон». То есть это те нарративы, которые с первого дня катастрофы продвигались в СМИ России. Однако отрицать то, что произошло в реальности, уже не получится. Ведь к расследованию были подключены и бразильские специалисты с учетом того, что самолет Embrayer производится в этой стране. Черные ящики были исследованы там. Поэтому в Астане сразу отмежевались от утечки в Baza. Вместе с тем в Астане ожидают согласования Баку и Москвой общих формулировок, которые, очевидно, не будут отрицать главную причину уничтожения самолета – сбития средством ПВО», - сказал Мехман Алиев.

15 января была опубликована расшифровка переговоров пилотов самолета с диспетчерами. Из разговора следует, что экипаж самостоятельно принимал решения не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а следовать обратно в Баку и в итоге - в Актау. Вице-премьер Казахстана, глава комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев заявил, что эта расшифровка не соответствует реальным записям. 24 января в Казахстане сообщили, что предварительную часть результатов расследования крушения опубликуют "на следующей неделе", сообщило РБК.

Возможно, между Баку и Москвой ведется поиск каких-то компромиссных формулировок

Власти Азербайджана не отступят от своей принципиальной позиции, что самолет был сбит средствами ПВО, считает Мехман Алиев. «Однако Азербайджан не хочет портить отношений с Россией, тем более что самолет был сбит непреднамеренно. Думаю, что сейчас проблема в самой России. Когда Владимир Путин принес извинения Ильхаму Алиеву за то, что инцидент произошел в воздушном пространстве РФ, это фактически было признанием ответственности российской стороны. Но проблема для России в том, кого признать виновными в катастрофе... Для Кремля большая проблема признавать виновными чеченские власти, это значит создавать конфликт между центром и Кадыровым. Признавать ответственным военное руководство также неприемлемо. Поэтому, скорее всего, оглашение результатов оттягивается с тем, чтобы найти как можно более мягкие формулировки. Ибо за заявлением, что самолет был сбит с земли, должны последовать разъяснения со стороны России. Возможно, между Баку и Москвой ведется поиск каких-то компромиссных формулировок. Ибо обе стороны заинтересованы в предотвращении конфронтационных сценариев развития событий. А Казахстан примет то, к чему придут Баку и Москва», - сказал Алиев.

28 декабря 2024 года Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения "в связи с тем, что трагический инцидент" с самолетом "произошел в воздушном пространстве России". После этого 29 декабря Алиев публично потребовал от России признать вину в крушении самолета, наказать виновных и выплатить компенсации. В тот же день Алиев и Путин повторно переговорили по телефону и обсудили расследование причин катастрофы. 6 января Ильхам Алиев подверг критике власти России за отказ признать вину в крушении самолета и потребовал наказать виновных в авиакатастрофе.

Заявление Хикмета Гаджиева о том, что «результаты расследования причин крушения самолета будут представлены общественности в ближайшее время», было, скорее всего, направлено на разрядку возникшей напряженности в российско-азербайджанских отношениях, считает Тогрул Джуварлы. "При этом понятие «ближайшее время» растяжимое – это может быть днями, неделями и более", - отметил он.

Он также склонен считать, что заявление Казахстана будет отражать консенсус между тремя вовлеченными сторонами. По мнению аналитика, в итоге Россия признает, что самолет был непреднамеренно атакован с суши, но это будет «оправдано» «массированной атакой» со стороны Украины.

Азербайджанская сторона в этой ситуации повела себя правильно, сказал Джуварлы. «Во-первых, руководство Азербайджана дало понять, что не намерено отступать от защиты национальных интересов. Во-вторых, азербайджанское государство, не дожидаясь завершения расследования, выплаты страховых платежей, уже на второй день после крушения самолета приняло решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших. И это достаточно немалые суммы – 40 тысяч манат семье каждого погибшего (24 тысячи долларов) и 20 тысяч манат (12 тысяч долларов) каждому пострадавшему. Помимо того, государство оплатило лечение пострадавших, а также расходы на поминки», - отметил Джуварлы.

Вероятно, сейчас Россия предпринимает дипломатические усилия, чтобы минимизировать свою ответственность

Аналитик Тофиг Дадашев полагает, что обнародование результатов расследования причин катастрофы затягивается из-за противодействия России. «Москва стремится, что формулировки были как можно более мягкие. Ведь помимо того, что самолет, хоть и непреднамеренно, но атакован с суши, есть высокая вероятность того, что в результате воздействия РЭБ была выведена из строя навигация самолета и бортописцы, очевидно, зафиксировали это. Другой [возможной] виной российской стороны является запоздалое решение с объявлением режима «ковер». Также вызывает вопросы непринятие самолета на запасных аэропортах России. Вероятно, сейчас Россия предпринимает дипломатические усилия, чтобы минимизировать свою ответственность за катастрофу. Другой дилеммой для Кремля является: кого выставлять виновными – чеченские власти, в распоряжение которых был предоставлен «Панцирь» [противовоздушная система], доставленный из Сирии, как пишут СМИ, или военных? Поэтому Москва стремится как можно дольше оттянуть оглашение результатов расследования и за это время добиться внесения удобных формулировок», - сказал он.

После крушения самолета AZAL приостановила полеты в 12 городов России: Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный, Казань, Астрахань и Махачкалу. Сейчас из городов европейской части России AZAL выполняет рейсы только в Москву и Санкт-Петербург, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель авиакомпании.

Напомним, 8 января Azerbaijan Airlines объявила о приостановке полетов в Казань в связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над этим городом. Казань стала 11-м городом России, куда приостановлены полеты из Азербайджана после крушения рейса Баку-Грозный. Сегодня авиаперевозчик приостановил полеты из Баку в Астрахань на фоне очередного налета беспилотников на регионы юга России.

Новости о последствиях авиакатастрофы публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение AZAL: кто виноват".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.