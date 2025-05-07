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20:45, 7 мая 2025

Ильхам Алиев отказался от поездки в Москву на парад Победы

Алиев и самолет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не прилетит в Москву на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, сообщил помощник президента России. Визит Алиева в Москву на фоне роста напряженности в российско-азербайджанских отношениях был бы критически воспринят азербайджанским обществом, указал блогер "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в марте азербайджанские аналитики указали, что Россия стремится нормализовать отношения с Азербайджаном после катастрофы самолета AZAL. Например, решение установить памятник Гейдару Алиеву и визит Валентины Матвиенко в Баку стали инициативами России для потепления отношений. Однако в мае депутат парламента Азербайджана от правящей партии Азер Бадамов, направлявшийся в составе азербайджанской делегации в Астраханскую область, был задержан в московском аэропорту и депортирован. Такое решение было принято после его резких высказываний в адрес депутата Госдумы России Николая Валуева. МИД Азербайджана потребовал объяснений от России, а сам объявил Валуева персоной нон грата.

Недопуском в страну азербайджанского депутата Бадамова Россия - на фоне проблем в отношениях с Баку после авиакатастрофы самолета AZAL - создала прекрасный повод для президента Азербайджана отказаться от присутствия на военном параде в Москве. Если на таком фоне президент Алиев встал бы рядом с Путиным на параде в Москве, в Азербайджане это не одобрили бы, указал в посте от 5 мая блогер "Кавказского узла".

Алиев отдал приоритет участию в мероприятиях в своей стране

Информацию об отказе президента Азербайджана от участия в мероприятиях ко Дню Победы в Москве обнародовало со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова азербайджанское агентство АПА.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — приводит издание слова Ушакова.

Последний визит в Россию Ильхам Алиев совершил осенью 2024 года, когда прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Центральной темой встречи стал вопрос урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. А последний визит Владимира Путина в Азербайджан состоялся 18–19 августа 2024 года. В ходе встречи в Баку президенты обсудили развитие двусторонних отношений.

Отношения Москвы и Баку в 2025 году заметно ухудшились 

В начале февраля по требованию МИД Азербайджана была прекращена деятельность "Русского дома" (представительства Россотрудничества) в Баку, Кремль назвал это "недоразумением". Позднее в феврале было ликвидировано представительство российской медиагруппы "России сегодня" в Азербайджане, действовавшее под именем "Sputnik Азербайджан". Азербайджанские и российские аналитики заявили, что требование Баку о закрытии Русского дома стало способом надавить на Москву, добиваясь признания Россией вины в крушении самолета AZAL и выплаты компенсаций.

20 февраля подверглись масштабной кибератаке ведущие СМИ Азербайджана. Атака была организована российской кибершпионской группой, заявил 2 мая глава комиссии по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам в парламенте Азербайджана Рамид Намазов. 

25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный". После авиакатастрофы дипломатические отношения между Москвой и Баку приобрели негативный оттенок, говорится в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

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Автор: "Кавказский узел"

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