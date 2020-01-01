На месте атаки на пост ДПС в Магасе. Стоп-кадр видео tvzvezda.ru

01 января 2020, 12:14

Врачи назвали тяжелым состояние раненных в Магасе полицейских

Все трое полицейских, получивших ранения при атаке на пост ДПС в Магасе, остаются в больнице, угрозы их жизни нет, сообщил Минздрав Ингушетии, не подтвердив информацию о смерти раненого силовика.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря произошло нападение на пост ДПС в Магасе. По данным силовиков, нападавшими были Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев - мастер спорта по армреслингу. Один из них был убит, второй ранен и помещен в реанимацию. Погиб также один из полицейских, еще два силовика получили ранения. Со слов источников сообщалось, что еще один полицейский умер в больнице после нападения.

По данным силовиков, на пост напали два человека, вооруженных ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС и затем ранили его, а потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь. Он получил незначительное ранение и отказался от медпомощи, сообщили источники.

Все трое пострадавших полицейских находятся в больнице, сообщил сегодня источник, знакомый с ситуацией, не подтвердив информацию о смерти раненого силовика. "Состояние двух полицейских оценивается как средней степени тяжести, а третьего правоохранителя как тяжелое. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", - приводит сегодня его слова газета "Ингушетия".

В больнице остаются трое раненых полицейских, подтвердил сотрудник пресс-службы Минздрава Ингушетии. "Они все в сознании, двое из них уже самостоятельно передвигаются. Еще один, который получил ранения при наезде машины, чувствует себя немного хуже, но его жизни ничто не угрожает", - цитирует сотрудника Минздрава ТАСС.

Раненый участник нападения остается в тяжелом состоянии, уточнил представитель министерства. "В сознание еще не пришел", - привело в 12.30 мск его слова агентство.

Напомним, что атака на пост ДПС стала, по подсчетам "Кавказского узла", первым подобным инцидентом в республике с ноября 2017 года.

Родителям и другим членам семьи легче заметить увлечение молодых людей радикальными взглядами и предотвратить их вовлечение в террористическую организацию, указывает исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич в своем материале для "Кавказского узла" "Работа с семьями по предотвращению радикализации молодежи".

Ранее "Кавказский узел" получил фото, на котором изображены два человека, подозреваемых в нападении. На нем двое мужчин с ножами в руках позируют на фоне смартфона с флагом запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и разорванных российских паспортов. Аналогичным образом выглядит присяга, которую приносят террористической организации ее сторонники.

Новости о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в республике "Кавказский узел" размещает в хронике "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Примечание:

"Обыски прошли в Назрани и Магасе после атаки на пост ДПС", "Праздничные торжества в Магасе отменили после нападения на полицейских", "В 2019 году в Ингушетии от атак пострадало больше силовиков, чем в 2018".

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