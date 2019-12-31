Нападение на полицейских стало третьим вооруженным инцидентом в Ингушетии за год

31 декабря 2019, 21:54

Предновогодняя атака на пост ДПС при въезде в Магас, по подсчетам "Кавказского узла", стала первым подобным происшествием с ноября 2017 года.

"Кавказский узел" сообщал, что сегодня произошло нападение на пост ДПС при въезде в Магас. Источники "Кавказского узла" подтвердили смерть полицейского Зелемхана Кокорхоева и одного из нападавших на пост ДПС в Магасе. Еще один из нападавших после ранения был помещен в реанимацию. Камера видеонаблюдения и очевидцы засняли момент нападения на полицейских в Ингушетии и два тела на месте инцидента.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что 7 августа в ходе контртеррористической операции в селении Вознесенское Малгобекского района был убит боевик, отказавшийся сдаться. На месте перестрелки силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему. По данным НАК, убитый вербовал сторонников для подготовки теракта и отъезда к боевикам в Сирию.

До этого, 13 января, трое полицейских и сын бывшего главы администрации Насыр-Корта Мурад Кодзоев получили ранения в результате обстрела в Сунженском районе автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал, а один из раненных полицейских скончался. Ибрагима Эльджаркиева застрелили 2 ноября в Москве.

Отметим, что нападений на полицейские посты в Ингушетии не было с осени 2017 года. 5 ноября 2017 года в здании поста ДПС у селения Яндаре в Назрановском районе смертник подорвал бомбу. Его сообщники вступили в перестрелку с полицейскими, НАК рапортовал о двух убитых боевиках. Шесть сотрудников полиции получили ранения, один из них умер в больнице.

19 октября 2017 года в селе Яндаре произошел инцидент, похожий на сегодняшнее нападение в Магасе. Тогда на посту ГИБДД водитель автомобиля наехал на одного полицейского и ранил ножом еще двоих. Полицейские открыли по нему огонь из табельного оружия, и мужчина скончался на месте. Все сотрудники полиции были госпитализированы. Нападавший опознан как житель Карабулака Магомед Мизиев 1997 года рождения, говорится в хронике терактов, обстрелов и похищений, происходящих в Ингушетии.

"Кавказский узел" также сообщал о предновогодних вооруженных нападениях в других регионах Северного Кавказа в разные годы. Так, в ночь на 30 декабря 2015 года в районе крепости Нарын-Кала в дагестанском Дербенте были ранены 12 туристов. Власти республики заявили, что туристов обстреляли боевики, говорится в хронике террора в Дагестане, подготовленной "Кавказским узлом". 30 декабря 2013 года в Нальчике молодой человек открыл огонь по полицейским и был убит в перестрелке, сообщается в хронике взрывов, обстрелов и терактов в Кабардино-Балкарии.

Властям следует учесть роль семьи в профилактике экстремизма и обучать родителей общению с детьми, указал исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич в своем материале "Работа с семьями по предотвращению радикализации молодежи", подготовленном для "Кавказского узла".