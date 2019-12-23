23 декабря 2019, 20:16

Мосгорсуд утвердил арест двоих подозреваемых по делу об убийстве Эльджаркиева

Суд признал законным арест Хасана и Закре Полонкоевых, задержанных по делу об убийстве начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек, все они арестованы. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван задержанный предприниматель Хасан Полонкоев. У следствия нет никаких доказательств вины Хасана Полонкоева, считает его адвокат Мурад Мусаев, который сообщил 10 декабря о поданных жалобах на арест всех шести арестованных на тот момент подозреваемых.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Мосгорсуд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы на арест Хасану Полонкоеву и его сыну Закре и оставил их под стражей, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд оставил без удовлетворения жалобы на избрание меры пресечения в виде ареста в отношении Хасана Полонкоева и Закре Полонкоева», - заявил представитель суда, слова которого приводит Агентство городских новостей «Москва»

Таким образом Хасан и Закре Полонкоевы останутся под стражей до 7 февраля, передает ТАСС, отмечая, что оба заседания суда сегодня прошли в закрытом для прессы режиме.

Ранее бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.

Напомним, по делу об убийстве Эльджаркиева уже арестованы двенадцать подозреваемых. Предполагаемый убийца Курейши Картоев арестован заочно, предположительно, он скрывается в Турции. Всего у следствия по делу об убийстве Эльджаркиева 30 подозреваемых, сообщил источник 11 декабря, отметив, что число подозреваемых может еще возрасти.

Примечание:

"Источник связал обыски на рынке в Назрани с делом Эльджаркиева", "По делу об убийстве Эльджаркиева задержан двенадцатый подозреваемый", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии".

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