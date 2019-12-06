Силовики с одним из задержанных по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева. Кадр видео СК https://www.youtube.com/watch?v=5OPNjluv32Y

06 декабря 2019, 23:50

Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии

Силовики обыскивают в Ингушетии сеть автозаправочных станций, принадлежащих задержанному по делу об убийстве начальника республиканского ЦПЭ Хасану Полонкоеву. Один из Полонкоевых дает показания против Белхароевых, утверждает источник. 

Как писал "Кавказский узел", СКР сообщил сегодня о задержании шести человек в Москве и Ингушетии по делу об убийстве начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван предприниматель Хасан Полонкоев. Источник также сообщил об обысках в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в Назрани. Ранее в ноябре в Москве были арестованы Гелани Костоев и Ахмед Арапиев, обвиненные в причастности к убийству Эльджаркиева.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Обыски на автозаправках сети "Империал" проходят в разных населенных пунктах Ингушетии в связи с расследованием дела об убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата. "В ряде населенных пунктов, в том числе в селе Яндаре, проводятся обыски. Проверяется документация автозаправочных станций", приводит слова информированного источника "Интерфакс".

Силовики проверяют документы на заправках и ищут там оружие, отмечает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики ТАСС.

Сеть АЗС, где проходят обыски, принадлежит задержанному Хасану Полонкоеву, который владеет в Ингушетии крупным бизнесом. Помимо автозаправок, ему принадлежат еще несколько бизнес-объектов.

Один из задержанных однофамильцев Хасана Полонкоева во время допроса согласился сотрудничать со следствием и начал давать показания против семейства Белхароевых, сообщил сегодня вечером Telegram-канал Mash.

По данным источника, помимо Полонкоевых сегодня были задержаны четыре человека из других семей. Mash приводит только их имена и инициалы, а Telegram-канал "Главком РИ" - полные имена с фамилиями: Белхароев, Накастхоев, Картоев и Муцольгов. "Кавказский узел" не может проверить утверждение анонимного Telegram-канала.

Ранее бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.

Примечание:

"Силовики отчитались об успехах в деле Эльджаркиева на фоне молчания Кремля", "Два человека задержаны в Экажево по делу Эльджаркиева", "Озвучена версия о бегстве подозреваемого в убийстве Эльджаркиева в Чечню".

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