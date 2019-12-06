Задержаны шесть подозреваемых по делу об убийстве Эльджаркиева

06 декабря 2019, 14:14

В Москве и Ингушетии по делу об убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева задержаны шесть человек. Одного из них, предпринимателя Хасана Полонкоева, Следком заподозрил в руководстве группировкой, причастной к убийству.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что Басманный суд Москвы постановил арестовать Гелани Костоева и Ахмеда Арапиева, обвиненных в причастности к убийству Эльджаркиева. Один из арестованных в Москве уроженцев Ингушетии, по версии следствия, управлял машиной, на которой убийца Ибрагима Эльджаркиева скрылся с места нападения, а второй добыл оружие для исполнителя убийства, который, предположительно, сбежал в Чечню, а оттуда в Турцию, рассказали источники.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году. 4 ноября уроженец Ингушетии Шамиль Булгучев публично заявил, что убийство Эльджаркиева организовал за 60 миллионов рублей человек, близкий к лидерам баталхаджинского вирда.

Следком отчитался сегодня о задержании руководителя группировки Хасана Полонкоева и еще пяти подозреваемых в нападении 12 января и убийстве 2 ноября главы республиканского Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ибрагима Эльджаркиева. Спецоперация, которая проходила в Москве и Ингушетии, была проведена сотрудниками следственного комитета совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией России, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее об обысках в доме на пересечении улиц Картоева и Эсмурзиева в Назрани, которые предположительно касаются батлхаджинцев Белхороевых, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Силовики провели обыски в домах председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в Назрани, а также в доме предпринимателя Хасана Полонкоева в селе Сурхахи, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает сегодня ТАСС.

"Сегодня с утра в доме председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева в Назрани проходят обыски. В доме предпринимателя Хасана Полонкоева в селе Сурхахи тоже проходят обыски. На местах работают правоохранители не из Ингушетии", - сообщил источник.

Обыски у Полонкоева и Белхароева связаны с делом об убийстве Эльджаркиевых, информирует сегодня со ссылкой на свой источник "Интерфакс". "Проводимые в республике следственные действия связаны с расследованием убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Эльджаркиева и его брата. Мустафа Белхароев - родной дядя убитого недавно одного из лидеров влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева. В рамках одной из версий эти убийства связаны между собой", - заявил источник.

По его словам, Полонокоев - крупный в регионе предприниматель, он также представитель баталхалжинского клана.

Мустафа Белхароев возглавляет региональную Контрольно-счётную палату с марте 2014 года, говорится на сайте палаты. Он приходится внуком почитаемому в республики шейх Батал-хаджи Белхароеву, сообщает сегодня "Интерфакс".

Ранее бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.