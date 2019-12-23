Вид на рынок "Мархаба". Фото: Умар Йовлой для "Кавказского узла"

23 декабря 2019, 12:21

Источник связал обыски на рынке в Назрани с делом Эльджаркиева

Правоохранители начали сегодня обыски в магазинах сотовой связи на рынке в Назрани. Обыски связаны с расследованием дела об убийстве Ибрагима Эльджаркиева, сообщил информированный источник.

Как писал "Кавказский узел", по делу об убийстве начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева арестованы 12 подозреваемых. Всего в причастности к убийству подозреваются 30 человек, сообщил 11 декабря источники.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Об обысках на рынке в Назрани сообщил около 11 мск администратор Instagram-паблика "Ингушетия", насчитывающем 35,5 тысячи подписчиков. "На рынке "Мархьаба" в центре Назрани, а также по ул. Муталиева идут обыски. Силовики досматривают ряд торговых точек и салонов связи", - говорится в сообщении.

К 12.19 мск публикация набрала 33 отметки "нравится", под ней размещено шесть комментариев. Их авторы задались вопросом о причинах обысков. "Почему обыскивают?" – написал, в частности, пользователь muruzhev_06. "Рейд по сим-картам", - предположил maga_t_06.

По словам очевидцев, обыски проходят в магазинах сотовой связи, информирует РИА "Регион Онлайн". Сотрудник пресс-службы МВД по Ингушетии сообщил, что полиция "не имеет отношения к данным обыскам", уточняет агентство.

По данным источника, следственные действия связаны с расследованием убийства начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. Силовики предполагают, что сим-карта, которую использовали участники подготовки убийства, была куплена в одной из точек по продаже сим-карт на рынке в Назрани, пишет интернет-газета "Ингушетия".

Ранее бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.

Примечание:

"Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву".

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