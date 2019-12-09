Адвокат Полонкоева заявил о его непричастности к убийству Эльджаркиева

09 декабря 2019, 04:51

У следствия нет никаких доказательств причастности Хасана Полонкоева к убийству начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева, заявил адвокат Мурад Мусаев.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван предприниматель Хасан Полонкоев. Источники сообщили, что силовики обыскивают в Ингушетии сеть принадлежащих ему автозаправочных станций, а один из задержанных однофамильцев Хасана Полонкоева во время допроса согласился сотрудничать со следствием и начал давать показания против семьи Белхароевых. 7 декабря стало известно, что суд арестовал всех задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Адвокат Хасана Полонкоева Мурад Мусаев заявил 9 декабря, что его подзащитный непричастен к убийству Ибрагима Эльджаркиева, пишет сегодня "Коммерсант".

Мусаев отметил, что 9 декабря он намерен обжаловать решение Басманного суда об аресте Полонкоева. По его словам, аналогичные жалобы планируют подать и адвокаты других арестованных по этому делу.

Защитник акцентировал внимание на том, что Полонкоев обвиняется только в посягательстве на жизнь Эльджаркиева, совершенном 12 января.

12 января на федеральной трассе в Сунженском районе Ингушетии автомобиль Эльджаркиева обстреляли из автомата. Сам Эльджаркиева не пострадал, однако находившиеся с ним трое полицейских получили ранения.

"Никаких иных обвинений нет", - подчеркнул Мусаев.

Адвокат также заявил, что следствие пошло на поводу предположений и слухов, связанных с убийством в декабре 2018 года одного из лидеров общины батахаджинцев Ибрагима Белхароева и покушением в январе на Ибрагима Эльджаркиева, пишет издание.

Он отметил, что даже в "прослушках" телефонных переговоров, которые были представлены суду, арестованные говорили, что убийство Белхароева "нельзя оставить без ответа" и в республике "есть люди, готовые даже умереть", но наказать виновных. "Но разве эти слова могут быть доказательством вины?" - задается вопросом Мусаев.

Напомним, что правнук шейха Батал-хаджи Белхароева Ибрагим Белхароев был убит в ночь на 31 декабря 2018 года в Назрани. В тот же день его похоронили на родовом кладбище в селе Сурхахи. По версии следствия, в убийстве участвовали несколько человек.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями следствия относительно слов адвоката Мурада Мусаева.