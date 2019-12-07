07 декабря 2019, 20:05

Все задержанные по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы

Басманный суд Москвы арестовал еще четверых задержанных по делу об убийстве главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван предприниматель Хасан Полонкоев. Источники сообщили, что силовики обыскивают в Ингушетии сеть принадлежащих ему автозаправочных станций, а один из задержанных однофамильцев Хасана Полонкоева во время допроса согласился сотрудничать со следствием и начал давать показания против семьи Белхароевых. Сегодня стало известно, что суд в Москве постановил заключить под стражу на два месяца Аслана и Хасана Полонкоевых.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Помимо двоих арестованных под стражу заключены также сын Хасана Полонкоева Закра, Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Всем им инкриминируются статьи 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК России (незаконный оборот оружия). Заседания прошли в закрытом режиме ради безопасности участников процесса, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову РИА "Новости".

Все шестеро задержанных арестованы до 6 февраля 2020 года, пишет со ссылкой на представителя суда "Интерфакс".

Адвокат Хасана Полонкоева заявил, что обжалует решение суда в апелляционной инстанции, передает ТАСС, отмечая, что ранее адвокат одного из задержанных Рустам Темирсултанов заявил о нарушениях во время следственных действий. "Их допрашивали без адвоката по соглашению и иным образом нарушали их право на защиту. Вину ни один из задержанных не признает", - сказал Темирсултанов. Ранее источник сообщил, что задержанные выходцы из Ингушетии обвиняются не в убийстве Эльджаркиева, им вменяется покушение на него, произошедшее ранее, также сообщает агентство. "О причастности же их к убийству в Москве в материалах дела нет ни слова", - сказал этот источник.

Примечание:

"Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву", "Смерть Эльджаркиева обнадежила адвокатов Альберта Хамхоева". 

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