Арестованы двое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева

07 декабря 2019, 15:56

Суд в Москве постановил заключить под стражу на два месяца Аслана и Хасана Полонкоевых, обвиняемых в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как информировал "Кавказский узел", 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван предприниматель Хасан Полонкоев. Источники сообщили, что силовики обыскивают в Ингушетии сеть принадлежащих ему автозаправочных станций, а один из задержанных однофамильцев Хасана Полонкоева во время допроса согласился сотрудничать со следствием и начал давать показания против семейства Белхароевых.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - процитировал сегодня решение Басманного райсуда Москвы ТАСС. Асан Полонкоев - племянник Хасана Полонкоева, также задержан сын бизнесмена Закре, со ссылкой на собственный источник передал сегодня "Интерфакс". До 6 февраля арестован и Хасан Полонкоев. Суд отклонил ходатайство о залоге или домашнем аресте, информировало сегодня РИА "Новости".

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Ранее бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.