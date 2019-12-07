07 декабря 2019, 15:56

Арестованы двое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева

Суд в Москве постановил заключить под стражу на два месяца Аслана и Хасана Полонкоевых, обвиняемых в причастности к убийству главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как информировал "Кавказский узел", 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве начальника ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек. Руководителем группировки, причастной к убийству, был назван предприниматель Хасан Полонкоев. Источники сообщили, что силовики обыскивают в Ингушетии сеть принадлежащих ему автозаправочных станций, а один из задержанных однофамильцев Хасана Полонкоева во время допроса согласился сотрудничать со следствием и начал давать показания против семейства Белхароевых.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов")", - процитировал сегодня решение Басманного райсуда Москвы ТАСС. Асан Полонкоев - племянник Хасана Полонкоева, также задержан сын бизнесмена Закре, со ссылкой на собственный источник передал сегодня "Интерфакс".

До 6 февраля арестован и Хасан Полонкоев. Суд отклонил ходатайство о залоге или домашнем аресте, информировало сегодня РИА "Новости". 

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Жертвой нападения стал также его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Ранее бывшие баталхаджинцы подтвердили "Кавказскому узлу", что работа Ибрагима Эльджаркиева в ингушском центре "Э" представляла угрозу для сообщества последователей Батал-хаджи, и в их среде звучали призывы устранить его. Возможности этого ингушского вирда позволяют организовать убийство силовика в Москве, согласился адвокат Ахмед Костоев.

Примечание:

"Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву", "Смерть Эльджаркиева обнадежила адвокатов Альберта Хамхоева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 декабря 2019, 18:06

  • Власти Ставрополья начали поиск новой площадки для химзавода

    После отказа от строительства завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове власти Ставропольского края начали поиск новой площадки для предприятия, сообщил глава региона. Озвученное ранее предложение о строительстве химзавода в Невинномысске вызвало споры жителей этого города.

07 декабря 2019, 17:07

07 декабря 2019, 16:08

07 декабря 2019, 16:03

07 декабря 2019, 14:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи