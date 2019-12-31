Опубликовано видео атаки на пост ДПС в Магасе

31 декабря 2019, 20:50

Камера видеонаблюдения и очевидцы засняли момент нападения на полицейских в Ингушетии и два тела на месте инцидента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня прозошло нападение на пост ДПС при въезде в Магас. Источники "Кавказского узла" подтвердили смерть полицейского Зелемхана Кокорхоева и одного из нападавших на пост ДПС в Магасе. Еще один из нападавших после ранения был помещен в реанимацию.

На видео, опубликованном сегодня на Telegram-канале ФортангаORG, белый легковой автомобиль сбивает человека, стоящего на обочине дороги у машины ДПС, и останавливается. Человек из легковушки подбегает к полицейской машине и открывает дверь со стороны водителя, где также сидит человек. Затем к водителю полицейской машины подбегает еще один человек из белого автомобиля. В это время у дороги останавливается черная машина, откуда выходит человек с пистолетом. Он поднимает руку с оружием вверх, а затем, приблизившись в машине ДПС, целится в нее. Один из тех, кто ранее подбегал к полицейской машине, бежит на человека с пистолетом, тот отступает, и оба пропадают из кадра.

На другом видео, снятом с проезжающей мимо машины, человек набрасывается на лежащего возле машины с проблесковыми огнями, затем слышны выстрелы. "Еще одно видео нападения на пост ДПС в Магасе. Как видно, преступник с ножом бросается на сотрудника ДПС и валит его на землю", - прокомментировал видео автор Telegram-канала.

На третьем видео, размещенном сегодня на том же Telegram-канале, видны два неподвижно лежащих на земле человека. Вокруг ходит множество людей, в том числе в камуфляже. "Видеокадры с места происшествия. Здесь два тела: предположительно, тело преступника, совершившего нападение, и сотрудника ДПС", - говорится в комментарии к видео.

Кроме того, ФортангаORG опубликовала фотографию, на которой, по словам источника, изображены нападавшие, Безиев и Имагожев. Оба мужчины запечатлены с ножами в руках, за ними на полке установлен смартфон с флагом запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и лежат разорванные паспорта граждан России.

Согласно ориентировке, копия которого размещена на канале, нападавших было двое. Они травмировали двух полицейских, сбив их машиной, а одного зарезали ножом. "Ответным огнем один из нападавших ликвидирован, один ранен и задержан", - говорится в документе.

На сайтах управления МВД по Ингушетии и республиканского главка Следкома к 20.50 мск 31 декабря 2019 года не появилось информации о нападении.

"Кавказский узел" ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".