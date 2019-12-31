31 декабря 2019, 19:24

Нападавший на полицейских в Магасе помещен в реанимацию

Источники "Кавказского узла" подтвердили смерть полицейского Зелемхана Кокорхоева и одного из нападавших на пост ДПС в Магасе. Еще один из нападавших после ранения был госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили сегодня о об убийстве силовика и двух нападавших на пост ДПС в Магасе. По данным источников, есть и раненые.

Место инцидента оцеплено силовиками, в том числе сотрудниками спецслужб. По предварительной информации, один из нападавших в реанимации, убит один - оба они жители Назрани, передал корреспондент "Кавказского узла".

В результате нападения погиб старший лейтенант полиции Зелемхан Кокорхоев. Ещё один его коллега ранен, ему оказывают помощь. Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" источники, близкие к полиции, машина нападавших пыталась протаранить КПП, затем из нее выскочили люди с ножами.

В результате инцидента погиб один нападавший и один полицейский, со ссылкой на собственный источник подтвердил ТАСС.

На сайтах управления МВД по Ингушетии и республиканского главка Следкома к 19.24 мск 31 декабря 2019 года не появилось информации о нападении.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Примечание:

"Умер раненный при обстреле в Ингушетии полицейский", "Раненые ингушские полицейские прооперированы", "Полицейский обвинен в пытках жителя Кабардино-Балкарии".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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