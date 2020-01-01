Обыски прошли в Назрани и Магасе после атаки на пост ДПС

01 января 2020, 11:14

Силовики провели обыски в домах двух подозреваемых в нападении на полицейских в Ингушетии, а также в центре культурного наследия в Магасе, где, по версии правоохранителей, работал один из нападавших, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря два человека напали на пост ДПС в Магасе. По данным источников, нападавшими были Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев - мастер спорта по армреслингу. Во время инцидента были убиты полицейский и один из нападавших, еще два силовика получили ранения. Второй нападавший также был ранен и помещен в реанимацию. По сведениям источников, еще один полицейский умер в больнице после нападения.

По данным силовиков, в нападении участвовали два человека, вооруженных ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС и ранили его ножами. "Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь", - рассказал ранее источник "Интерфакса". По данным агентства, этот силовик получил незначительное ножевое ранение и отказался от медпомощи.

Силовики провели обыски в Назрани, в домах Мизиева и Имагожева, сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, обыски прошли также в центре культурного развития в Магасе, где, по версии правоохранителей, Ахмед Имагожев работал охранником.

"Правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Информации о задержанных по этому делу нет", - приводит сегодня его слова газета «Ингушетия».

Правоохранители предполагают, что в центре культурного наследия работал один из подозреваемых, Ахмед Имагожев, а директором центра является отец второго - 18-летнего Микаила Мизиева, уточнил информированный источник "Интерфакса". По его словам, силовики установили также владельца Lada Granta, на которой было совершено нападение. "На этой машине они сбили сотрудника ДПС на посту. Установлено, что владельцем транспортного средства является 48-летний [мужчина], родившийся в Чечне, зарегистрированный в ингушском городе Сунжа", - цитирует источник агентство.

Напомним, ранее Telegram-каналы опубликовали фото, на котором изображены два человека, подозреваемых в нападении. "Кавказский узел" также получил это фото. На нем изображены двое мужчин с ножами в руках, на расположенной позади них полке стоит смартфон с флагом запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и лежат разорванные российские паспорта. Аналогичным образом выглядит присяга, которую приносят террористической организации ее сторонники.

Родителям и близким легче заметить, когда молодые люди начинают придерживаться радикальных взглядов, и в такой ситуации родные могут предотвратить их вовлечение в террористическую организацию, указала исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич в статье "Работа с семьями по предотвращению радикализации молодежи", подготовленной для "Кавказского узла".

Новости о нападениях, обстрелах и вооруженных инцидентах в республике "Кавказский узел" публикует в хронике "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".