СМИ сообщили о смерти второго полицейского после нападения в Магасе

01 января 2020, 03:25

В больнице скончался второй сотрудник полиции, получивший тяжелые ранения при нападении на пост в Магасе. Всего, по данным источников, при нападении пострадали трое сотрудников полиции, один из них получил легкие ранения.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 декабря около 17.30 в Магасе произошло нападение на пост ДПС. Был убит полицейский и один из нападавших. Еще один из нападавших с ранением помещен в реанимацию.

"Один сотрудник ДПС скончался на месте, второй - в больнице", - приводит слова информированного источника "Интерфакс".

"У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение. Отказался от медпомощи ", - приводит агентство слова источника.

Официального подтверждения информации о смерти второго сотрудника полиции пока не поступало. Ранее источники "Кавказского узла" сообщили, что при нападении убит полицейский Зелимхан Кокорхоев.

МВД по Ингушетии подтвердило смерть Кокорхоева. "В результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по г.Магас старший лейтенант полиции Кокорхоев Зелимхан Батырович", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД по республике. У Зелимхана Кокорхоева остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

"Кавказский узел" ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".