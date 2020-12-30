Кавказоведы назвали причины вооруженных нападений в Чечне

30 декабря 2020, 01:58

Вооруженные нападения в Чечне происходят на фоне героизации бунтовщиков вроде Абдуллаха Анзорова, недовольства местными властями и расширения новой сети, связанной с "Исламским государством"*, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Однако отсутствие эффекта от таких нападений свидетельствует, что они осуществляются непрофессиональными группами, добавили они.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря в Грозном было совершено нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. Напавшие на силовиков два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии и работавшие в пекарне, были убиты, сообщил Рамзан Кадыров. Перестрелка в Грозном стала вторым за 2020 год вооруженным инцидентом в Чечне с жертвами из числа силовиков. Оба инцидента произошли в четвертом квартале 2020 года.

В Чечне и на Северном Кавказе налаживается сеть, которая будет коммуницировать с "Исламским государством"*, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Налаживается заново сеть, связанная с так называемым "Исламским государством"*, и активные действия к концу года говорят как минимум о том, что она уже есть. Она охватывает территории Чечни, Ингушетии. Но то, что происходило в КЧР, тоже говорит о том, что нельзя привязываться к конкретным территориям, и эта сеть шире. В КЧР также была очень четкая привязка к цели – это силовики, и в Чечне напали, как сообщили, пытаясь захватить оружие", – заявил он 29 декабря корреспонденту "Кавказского узла".

11 декабря в селе Учкекен мужчина произвел взрыв при попытке прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК). Нападавший погиб, шесть силовиков получили ранения, их состояние стабильно, угрозы жизням нет, сообщили врачи. НАК распространил видео с места взрыва, на котором видно тело погибшего. По данным следствия, в тот день в селе были приведены в действие два взрывных устройства, силовики пострадали при втором взрыве, когда работали на месте первого инцидента.

Подобные инциденты происходят даже на фоне потенциальных репрессий в отношении родственников нападавших, отметил эксперт. "Несмотря на все репрессии, на то, что по итогу будут накладываться очень тяжелые последствия на их родственников – все равно люди идут на такое, что говорит о том, что там что-то происходит", – считает Ярлыкапов.

С уверенностью проводить взаимосвязь с организованным подпольем или всплеском кровной мести эксперт считает преждевременным. "Мы можем сказать, что сеть налаживается, вот этот бренд, под которым они тесно выступают, необязательно будучи с ним связанными, солидаризируясь с целями ИГ – все взаимосвязано. И то, что такова ситуация, и то, что люди идут под этот бренд. Нападения с ножами связаны и с тем, что спецслужбы, взявшись за ИГ, достаточно скоординированно перекрыли всякие возможные пути финансирования террористических групп, и у людей, которые занимаются этими нападениями, террористическими атаками, элементарно нет финансов. Это нападение в надежде захватить оружие", – считает Ярлыкапов.

Эксперт не стал выделять Чечню на фоне других "горячих регионов" в вопросе усиления террористической активности. "Такие нападения в этом году были и в Дагестане, и даже в сонной КЧР был эпизод. Во-вторых, Чечня только внешне выглядит спокойной, и как раз то, что там довольно часто происходят такого рода вылазки, говорит о том, что ситуация очень сложна в этом регионе и, к сожалению, взрывоопасна", – заключил эксперт.

В подобных нападениях превалирует эмоциональная составляющая

Увеличение числа вооруженных нападений в Чечне может быть связано с героизацией Абдуллаха Анзорова, не исключила исследователь Гарвардского университета, автор книги "Внутренняя организация военных групп. Сравнение ИГ* с Джабхат-ан-Нусрой*" Вера Миронова.

"Молодые люди в Чечне, тяготеющие к подпольному активизму, были воодушевлены героизацией Абдуллаха Анзорова, убившего учителя во Франции. Говорить о какой-то организации не приходится, поскольку речь идет о людях с низким уровнем образования, фактически детях. И мне кажется, что бэкграунд этой истории внутри сетей мог породить желание тоже стать такими героями. Кроме того, у находящихся внутри Чечни реально нет никаких иных вариантов. Имарата нет ("Имарат Кавказ", – прим. "Кавказского узла"). ИГ*, "Вилаят Кавказ"* (созданная в 2015 году на основе "Имарат Кавказ" организация, – прим. "Кавказского узла") давно перебили, выселяться в лес некуда, переехать тоже нельзя, Сирия закрыта, в Афганистан они не дотянут", – сообщила Миронова корреспонденту "Кавказского узла".

В селе Шалажи 6 декабря был похоронен 18-летний Абдуллах Анзоров, который 16 октября обезглавил 47-летнего преподавателя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Учитель показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. После похорон Анзорова ЧГТРК "Грозный" выпустил сюжет, оправдывающий террориста. Корреспондент телеканала назвал Анзорова жертвой исламофобской провокации. Оправдать преступление Анзорова нельзя, заявил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не исключая и других мотивов вооруженного сопротивления в регионе, аналитик отметила слабый уровень организации и нулевой эффект от подобных акций. "Одно дело – накал, а другое – какие каналы выхода у него есть. Все эти одиночные атаки даже с пистолетами совсем неэффективны. Уверена, что они это понимают, но у них нет других опций. Конечно, они могли бы скоординироваться в группу и атаковать, но в существующей Чечне они это сделать не могут. Там настолько все контролируется, что единственное, откуда они могут выпустить пар – через "маленький носик в чайнике", – сказала Миронова.

Она обратила внимание на эмоциональную составляющую, которая, вероятно, превалирует в подобных акциях. "У них нет других вариантов. Это полностью укладывается в общемировой тренд маленьких групп-ячеек, которые совершают нападения с использованием подручных средств. Это чисто эмоциональные акции, в которых не просчитано ничего. У пекаря еще меньше вариантов выехать. Если мы говорим, что кто-то недоволен существующей ситуацией, и он образованный, профессор, то он просто собирает вещи и уезжает в США, Европу. У этих же людей реально нет никаких вариантов", – заключила Миронова.

Нападения с ножами и простыми средства стали трендом в Чечне

Внезапный рост числа нападений может быть связан с экономической ситуацией в республике на фоне пандемии, поскольку предпринятые республиканскими властями ограничительные меры были более жесткими в Чечне, чем в других областях России, считает канадский журналист и аналитик по Северному и Южному Кавказу Нил Хауэр.

"Тем временем люди смотрят, что власти продолжают жить, как и прежде, – роскошно, комфортно – без всяких проблем. Наверное, в такой ситуации ярость немалой части общества повышается", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что атака лиц, вооруженных примитивными средствами, и ранее осуществлялась в Чечне, а мотивами могут выступать как личные факторы, так и идеологические. "Да, это тренд – нападения с ножом и другими простыми средствами, это происходило в Чечне последние несколько лет. Вообще с 2015 года организованное подполье почти полностью уничтожено, все структуры повстанцев фактически разгромлены. Тем временем нападения на силовиков характерно отсутствием средств и планирования – несколько недовольных молодых ребят ставят для себя задачу нападения на полицейских, берут какое-нибудь оружие и осуществляют эту идею. Мотивация в этих случаях может быть личная и идеологическая", – заключил Хауэр.

Конфликт в Нагорном Карабахе повлиял на увеличение числа нападений

Большое влияние на увеличение числа вооруженных нападений на сотрудников силовых структур мог оказать военный конфликт в Нагорном Карабахе, а также недовольство властями на местах, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Большое влияние на ситуацию оказал конфликт в Карабахе, прямо говоря, война между Азербайджаном и Арменией […] Кроме того, есть определенное недовольство политикой самого Рамзана Кадырова или чиновников на местах. Либо это показательные выступления молодых людей, которые могли быть сподвигнуты какими-то финансовыми проблемами на то, чтобы произвести под Новый год в центре Грозного эту акцию, напав с ножами на сотрудников, чтобы заполучить оружие. Хотя, говоря откровенно, меня смущает мотив. По моему мнению, в Чечне этого оружия у населения и так достаточно, потому трактовка о нападении с ножами, чтобы получить оружие, меня смущает. Молодые люди с ножами, понимая, что они делают, нападают на полицейских в центре города, чтобы заполучить оружие. Это какой-то показательный акт в преддверии Нового года, в центре Грозного на проспекте Путина", – сказал Гончаров.

Он также не исключил, что трактовка нападения на полицейских может быть иной, нежели террористический акт.

Ранее, в мае, силовики сообщали о поиске в лесном массиве на границе с Чечней боевиков во главе с Асланом Бютукаевым, который также считается боевиком "Имарата Кавказ"*, указано в биографической справке о Бютукаеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* – организации признаны террористическими и запрещены в России решением суда.