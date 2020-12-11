Следствие сообщило о двух взрывах у здания ФСБ в Учкекене

11 декабря 2020, 19:03

В селе Учкекен сегодня были приведены в действие два взрывных устройства, силовики пострадали при втором взрыве, уточнили следователи. Атаке в Учкекене предшествовал обстрел здания ФСБ в Ингушетии в 2017 году.

Как писал "Кавказский узел", сегодня шесть силовиков получили ранения при подрыве взрывного устройства в селе Учкекен, нападавший погиб. Нападавший произвел взрыв при попытке задержания, когда силовики помешали ему прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Источники указали, что инцидент произошел у здания ФСБ. Ведомство распространило видео с места инцидента, на котором видно тело смертника.

Силовики не сообщали об атаках смертников на Северном Кавказе с ноября 2018 года. Непосредственно в Карачаево-Черкесии не было вооруженных инцидентов с декабря 2017 года.

На распространенном НАК видео тело смертника лежит под вывеской аптеки на углу здания через дорогу от здания ФСБ. Согласно сервису Google.maps, здание ФСБ находится на Базарной улице Учкекена.

По данным следствия, взрывов было два. Все шестеро силовиков пострадали именно во время второго. Что это были за устройства, пока не установлено. Возбуждено дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконные изготовление взрывчатых веществ и изготовление взрывных устройств", говорится в сообщении республиканского управления Следкома, поступившем сегодня на почту "Кавказского узла".

По данным источников, первый взрыв произошел около 7.00 мск - сработало взрывное устройство небольшой мощности. Когда на месте работали силовики, к ним подбежал мужчина и совершил самоподрыв, сообщил "Интерфакс".

Угрозы жизни пострадавшим шести силовикам нет, заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Что касается состояния здоровья пострадавших - всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Все медикаменты, оборудование - все есть для оказания необходимой квалифицированной медицинской помощи. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненых сотрудников правопорядка нет. Врачи оценивают их состояние как стабильное", - заверил он.

Глава республики добавил, что распорядился выделить материальную помощь пострадавшим сотрудникам и их семьям. "Обстановка в селе Учкекен спокойная. Угрозы безопасности для местных жителей нет", - процитировало Темрезова издание.

Более трех лет назад было обстреляно здание ФСБ в Ингушетии

Нападение на здания силовых структур происходили на Северном Кавказе и ранее. В ночь на 17 марта 2017 было обстреляно из гранатомета здание Малгобекского отдела УФСБ по Ингушетии. По данным силовиков, никто не пострадал, разрушения также оказались незначительными. В августе того же года НАК сообщил, что предполагаемые боевики, находившиеся в розыски в связи с обстрелом здания ФСБ, убиты в ходе контртеррористической операции в селе Пседах.

В подвале дома, где были убиты боевики, были найдены подземный бункер и мастерская по изготовлению взрывных устройств. Тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что убитые боевики готовили теракты.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ". Информация о вооруженном противостоянии на Северном Кавказе представлена "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".