11 декабря 2020, 17:12

Силовики распространили кадры с места подрыва смертника в Учкекене

Национальный антитеррористический комитет опубликовал фотографии с телом напавшего на силовиков в Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня шесть силовиков получили ранения при подрыве взрывного устройства в селе Учкекен, нападавший погиб. Нападавший произвел взрыв при попытке задержания, когда силовики помешали ему прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Силовики не сообщали об атаках смертников на Северном Кавказе с ноября 2018 года. Непосредственно в Карачаево-Черкесии не было вооруженных инцидентов с декабря 2017 года.

НАК опубликовал на своем сайте три фотографии с места инцидента, на которых видно лежащее на углу улицы, под вывеской аптеки, тело человека. Рядом в кадре находится "КамАЗ" силовиков. Судя по отсутствию прохожих на фото, территория, где боевик совершил самоподрыв, была оцеплена.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ". Информация о вооруженном противостоянии на Северном Кавказе представлена "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Примечание:

"Свидетель обвинения заявил об угрозах следователя по делу четырех буйнакцев", "Сестра Тимура Тумгоева сообщила о его переводе в карцер", "Смягчен приговор астраханке по делу о финансировании ИГ*".

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