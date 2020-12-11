Подрыв стал третьим вооруженным инцидентом в Карачаево-Черкесии за пять лет

11 декабря 2020, 15:44

Нападение на силовиков в Учкекене стало первым вооруженным конфликтом в Карачаево-Черкесии с 2017 года, когда в ходе контртеррористической операции были убиты пять человек в станице Зеленчукской. Этому предшествовало убийство трех предполагаемых боевиков в декабре 2015 года.

Как писал "Кавказский узел", сегодня шесть силовиков получили ранения при подрыве взрывного устройства в селе Учкекен, нападавший погиб. Мужчина произвел взрыв при попытке задержания, когда силовики помешали ему прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявил Национальный антитеррористический комитет. Силовики не сообщали об атаках смертников на Северном Кавказе с ноября 2018 года.

До сегодняшнего дня силовики не сообщали о каких-либо вооруженных инцидентах в Карачаево-Черкесии за 2020, 2019 и 2018 годы. В 2017 году в Карачаево-Черкесии был зафиксирован один вооруженный инцидент, жертвами которого стали пять человек. Силовики объявили их участниками незаконных вооруженных формирований. Эти люди были убиты 18 декабря 2017 года в станице Зеленчукской во время контртеррористической операции. Убитые планировали теракты в людных местах, заявил Национальный антитеррористический комитет.

В 2016 году в республике жертв конфликта также зафиксировано не было, а в декабре 2015 года во время спецоперации в заброшенном дачном поселке были убиты трое предполагаемых боевиков. Место, где произошла перестрелка, не уточнялось. КТО действовала в ряде населенных пунктов Адыге-Хабльского и Прикубанского районов и в северной части столицы республики.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ". Информация о вооруженном противостоянии на Северном Кавказе представлена "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".