Кавказский узел

18:11, 17 апреля 2026

Дело против скрывавшегося восемь лет заммэра Карачаевска дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель мэра Карачаевска Алибек Каракетов, который восемь лет находился в международном розыске по делу о растрате, был задержан в марте. На имущество бывшего чиновника наложен арест, а дело с обвинением по четырем статьям УК РФ направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", первый заместитель мэра Карачаевска Алибек Каракетов заподозрен в растрате 15,5 миллиона рублей при строительстве центра культурного развития. Чиновник был объявлен в международный розыск

По версии следствия, Каракетов наделил управление имущественных и земельных отношений мэрии правом заключить контракт с подрядчиком на строительство "Центра культурного развития". При этом он дал устное распоряжение, чтобы этим подрядчиком вне конкурса стала фирма, созданная всего за четыре дня до заключения контракта на сумму свыше 99 миллионов рублей. Этой фирме были переведены 15,5 миллиона рублей за невыполненные работы.

Управление СК России по Карачаево-Черкесской Республике отчиталось о  завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя мэра города Карачаевска. Он обвиняется в совершении восьми эпизодов преступлений - в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), служебном подлоге (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 292 УК РФ), мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ и подделке документов  (часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 327 УК РФ).
 
По данным следствия, в 2015 году в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» из федерального бюджета администрации Карачаевского городского округа выделены более 49 миллионов субсидий  на строительство Центра культурного развития в городе Карачаевске.
 
Обвиняемый, в период временного исполнения обязанностей мэра,  дал указание подчиненному  без конкурса заключить контракт на строительство с подконтрольной ему коммерческой фирмой, а затем составил фиктивные документы, в том числе акты о приемке выполненных работ. На основании этих документов подрядчику  были перечислены бюджетные средства, хотя работы были выполнены не в полном объеме. Ущерб городу составил более 13 миллионов рублей, сообщило Управление СКР по КЧР в своем Telegram-канале.
 
После возбуждения уголовного дела в 2018 году чиновник скрылся и уехал из России, он был объявлен в международный розыск. Суд заочно арестовал его.  В марте 2026 года мужчина задержан и заключен под стражу.
 
Судом по ходатайству органа следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

Речь в сообщении следственного органа идет об Алибеке Каракетове, пишет ТАСС.

Напомним, что в апреле 2014 года прокуратура заявила, что Алибек Каракетов был назначен в сентябре 2013 года первым заммэра Карачаевска, не оставив предпринимательской деятельности. Однако в мэрии опровергли это.

Каракетов не успел запомниться в качестве заместителя мэра Карачаевска, рассказали ранее жители города после сообщения о его розыске.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
