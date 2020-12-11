Атака смертника в Учкекене стала первой в СКФО за более чем два года

11 декабря 2020, 15:28

Нападению на силовиков в Карачаево-Черкесии предшествовала произошедшая в ноябре 2018 года атака смертницы на контрольно-пропускной пункт в Чечне.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня шесть силовиков получили ранения при подрыве взрывного устройства в селе Учкекен, нападавший погиб. Нападавший произвел взрыв при попытке задержания, когда силовики помешали ему прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявил Национальный антитеррористический комитет.

Согласно хронике "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ", предыдущая атака смертника на Северном Кавказе произошла 17 ноября 2018 года в Чечне. По версии МВД, женщина погибла, приведя в действие взрывное устройство у контрольно-пропускного пункта в Старопромысловском районе Грозного. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни назвали нелогичной версию силовиков о действиях смертницы: полицейские на большом расстоянии и практически в сумерках разглядели девушку и сделали вывод, что она ведет себя странно, а маршрут не поддается объяснению. Смертница действительно могла выдать себя нервным поведением, но непонятно, зачем она имела при себе документы, указали ветераны силовых структур. При этом на видеозаписи инцидента взрыв бомбы на девушке произошел уже после выстрелов силовиков на поражение.

Как сообщали источники, самоподрыв совершил и напавший 1 июля 2019 года на пост в Бамуте Ачхой-Мартановского района Чечни. Однако МВД уточнило, что нападавший не взрывал себя, а был убит силовиками, когда метнул гранату. Погиб и один силовиков, причем не от взрыва, а от ножевого ранения.

Отметим, что 19 февраля 2019 года Национальный антитеррористический комитет сообщил об убийстве в Дербентском районе Дагестана боевика, изготовившего "пояс смертника". Взрывное устройство было обнаружено на месте проведения контртеррористической операции. Пользователи соцсетей с недоверием отнеслись к информации о том, что убитый был боевиком и имел при себе взрывное устройство.

Информация о вооруженном противостоянии на Северном Кавказе представлена "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".