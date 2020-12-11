НАК подтвердил данные о шести пострадавших при атаке смертника в Учкекене

11 декабря 2020, 14:51

Сегодняшнее нападение смертника на силовиков в Карачаево-Черкесии произошло во время оперативно-розыскных мероприятий, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", источники сообщили, что сегодня шесть силовиков получили ранения при подрыве взрывного устройства в селе Учкекен, нападавший погиб.

Ранения, полученные всеми шестью сотрудниками правоохранительных органов - легкие, уточнил Национальный антитеррористический комитет (НАК). "Им оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданских лиц нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел около 12.00 мск. Нападавший произвел взрыв при попытке задержания, когда силовики помешали ему прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявил НАК. Личность нападавшего не установлена. Какие оперативные мероприятия привлекли смертника и сотрудники каких силовых структур пострадали при нападении, в сообщении не уточняется.