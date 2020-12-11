Источники сообщили об атаке смертника на сотрудников ФСБ в Карачаево-Черкесии

11 декабря 2020, 13:53

Шесть человек получили ранения при подрыве взрывного устройства около здания ФСБ в Карачаево-Черкесии, нападавший погиб, сообщили источники.

Подрыв взрывного устройства около здания Управления ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел сегодня, сообщил информированный источник.

По предварительным данным, подрыв совершил неизвестный мужчина, он погиб. Место происшествия оцеплено, пишет "Интерфакс".

Инцидент произошел в селе Учкекен, уточнил другой источник агентства. "По предварительным данным, мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья", - сказал он, добавив, что перед взрывом мужчина подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: "Аллах акбар".

По предварительным данным, шесть человек получили при взрыве ранения, сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники. Силовики предполагают, что смертник подъехал к зданию на машине, ворвался во двор и подбежал к сотрудникам, после чего произошел взрыв, пишет издание.

Информацию о шести раненых подтвердил сегодня и анонимный Telegram-канал Mash. "Это сотрудники полиции и ФСБ. У всех осколочные ранения, тяжелых среди них нет", - говорится в сообщении.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале Mash. На сайтах ФСБ и Управления СКР по Карачаево-Черкесии информация об инциденте по состоянию на 13.50 мск не опубликована.