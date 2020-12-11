Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ

11 декабря 2020, 15:50

Согласно подсчетам "Кавказского узла", с 2000 года на территории России были совершены 87 террористических актов с участием в общей сложности 133 смертников, в том числе как минимум 52 женщин-смертниц, исполнители двух самоподрывов пока не определены. В результате этих терактов 1325 человек погиб и более 3282 получили ранения различной степени тяжести.

2020 год

11 декабря шесть силовиков получили ранения при подрыве взрывного устройства смертником в селе Учкекен. Нападавший произвел взрыв при попытке задержания, когда силовики помешали ему прорваться на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия, заявил Национальный антитеррористический комитет.

2018 год

17 ноября женщина совершила самоподрыв у КПП в Старопромысловском районе Грозного, заявили силовики. Смертницей была объявлена 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова. Мать Спиридоновой считает, что ее вынудили совершить самоподрыв, угрожая навредить детям.

20 августа 17-летний житель Чечни устроил взрыв возле поста полиции в селе Мескер-Юрт Шалинского района, в результате никто из сотрудников полиции и гражданских лиц не пострадал. Задержанный после самоподрыва на посту полиции, умер в больнице.

2017 год

5 ноября один из группы боевиков совершил самоподрыв у поста ДПС у села Яндаре в Ингушетии, остальные вступили в бой с силовиками.

3 апреля днем на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли.

2016 год

9 мая два чеченца - Ахмед Иналов 1991 года рождения и Шамиль Джанаралиев 1989 года рождения - произвели подрыв на КПП в Заводском районе Грозного .

11 апреля три террориста-смертника совершили самоподрыв возле здания райотдела полиции в селе Новоселицком Ставропольского края.

15 февраля у Джемикентского поста госавтоинспекции смертник совершил подрыв автомобиля.

2015 год

31 октября российский пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 7К-9268 из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Санкт-Петербург, потерпел крушение над восточной частью Синайского полуострова. В катастрофе погибли все 224 человека, находившиеся на борту авиалайнера. Ответственность за гибель самолёта взяли на себя террористы из подразделения "Исламского государства". После расследования обстоятельств катастрофы информация о взрыве на борту авиалайнера была официально подтверждена властями РФ.

2014 год

Ночью 4 декабря в городе Грозном группа боевиков совершила нападение на полицейских. После ожесточённой перестрелки боевики были блокированы в Доме печати, а также в здании одной из городских школ. В центре города был введен режим КТО. В результате многочасовых столкновений убиты девять боевиков, погибли 10 силовиков и около 20 человек получили ранения.

5 октября в Грозном был совершен самоподрыв смертника. Молодой человек взорвал себя рядом с группой полицейских, в результате погибли пятеро сотрудников МВД, с ранениями были госпитализированы еще 13 человек. По данным силовиков, смертником оказался 19-летний житель Старопромысловского района Грозного Апти Мударов. Мать Мударова, его дядя и сестра были задержаны силовиками.

2013 год

30 декабря утром в 08.23 в Волгограде произошел взрыв в троллейбусе. Известно о 10 погибших, по разным данным, в результате взрыва, который уже признан терактом, пострадали от 15 до 23 человек.

29 декабря произошел взрыв на железнодорожном вокзале Волгограда. Согласно последней информации, число погибших достигло 18 человек. Пострадали не менее 44 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 205 (теракт) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. По предварительным данным Национального антитеррористического комитета РФ, его устроила террористка-смертница. Позже Следственный комитет РФ заявил, что исполнителем теракта мог быть и мужчина.

27 декабря (данные о том, что взрыв произвел смертник, не подтвердились, - прим. "Кавказского узла") около 19.15 возле здания ГИБДД на Черкесском шоссе в Пятигорске взорвался автомобиль. По предварительным данным, при взрыве погибли трое полицейских. Позже МВД России уточнило, что все погибшие были случайными прохожими. По данным взрывотехников, взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 50 кг тротила. В связи с взрывом возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ. Официально терактом взрыв пока не признан.

21 октября в 14.25 в Волгограде на улице Лазоревой в автобусе марки ЛиАЗ, следовавшем рейсом "Государственный университет - кинотеатр "Юбилейный", произошел подрыв взрывного устройства, приведенного в действие террористкой-смертницей. На месте теракта обнаружены тела шести погибших и террористки-смертницы, с ранениями различной степени тяжести госпитализированы 37 человек. По предварительным данным следствия, самоподрыв в автобусе совершила уроженка Дагестана, 30-летняя Наида Асиялова. По данным правоохранительных органов, подготовил Асиялову к самоподрыву её гражданский муж, русский ваххабит из Подмосковья Дмитрий Соколов, примкнувший к дагестанским боевикам.

23 сентября в 08.00 утра возле райотдела полиции в селе Хучни Табасаранского района Дагестана произошел подрыв автомобиля ВАЗ-2106, управляемого террористом-смертником, в результате чего погибли три человека, сам террорист-смертник, ранения получили 15 человек.

16 сентября смертник совершил теракт возле здания Сунженского РОВД в Чечне. В результате скончались три сотрудника полиции, еще четверо ранены.

16 сентября у здания РОВД Сунженского района Ингушетии был задержан мужчина, имевший при себе взрывное устройство. Позднее на автодороге при выезде из станицы Нестеровская сотрудники полиции попытались заблокировать автомашину ВАЗ-2107, объявленную в розыск, однако находившиеся в машине открыли огонь. В результате перестрелки произошел самоподрыв автомобиля. В МВД сообщили, что в результате взрыва один полицейский погиб, а другой пострадал. По данным правоохранительных органов, в машине находилось самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте.

25 мая около 11.55 мск в центре Махачкалы на проспекте Гамзатова рядом со зданием МВД по Дагестану совершила самоподрыв женщина-смертница. Мощность СВУ составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Смертница опознана как 25-летняя Мадина Алиева. Она являлась гражданской женой двух нейтрализованных ранее боевиков Алиева и Джапаева. По данным МВД РД, в результате взрыва в Махачкале 15 человек получили ранения, из них пятеро – сотрудники полиции. Позже одна из раненных в результате взрыва скончалась в больнице. По данным издания Life News, всего во время взрыва пострадали 18 человек, 15 были госпитализированы, семь пострадавших – сотрудники МВД Дагестана.

17 мая в станице Орджоникидзевской Сунженского района Ингушетии во время обыска в домовладении подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях подорвал себя гранатой. "По имеющейся информации, рядом с полицейскими подорвал себя террорист-смертник", - сообщил источник в силовых структурах региона. В результате взрыва он скончался на месте, при осмотре на нем был обнаружен пояс смертника. В результате взрыва ранения получили 13 сотрудников правоохранительных органов. Погибшим боевиком, по данным МВД, оказался житель Чечни Саид-Хусейн Атназов, он находился в розыске. Хозяином домовладения, где находился предполагаемый боевик, является Ахмад Хашиев, он задержан. При обыске домовладения силовики обнаружили оружие. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), информация о возбуждении уголовного дела по статье 205 (теракт) не поступала.

14 февраля около 05.00 в Хасавюрте (Дагестан) на посту ДПС в момент, когда сотрудники полиции проводили досмотр остановленного автомобиля "Лада Приора", произошел сильный взрыв. По данным Следственного комитета РФ, водитель автомобиля привел в действие взрывное устройство мощностью 100-120 кг в тротиловом эквиваленте. В результате чего трое сотрудников правоохранительных органов - прапорщик Сергей Солодягин, старший сержант Александр Онькин и старший сержант Денис Дмитриев - погибли, шестеро ранены, один пропал без вести. Позже один из раненых умер в больнице, а также было обнаружено тело пропавшего без вести сотрудника полиции. Таким образом, число жертв достигло 10 - пятеро погибших и пятеро раненых. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Погиб также и исполнитель теракта. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 4 метра, глубиной 1,5 метра. Зданию поста ДПС и служебным автомашинам причинены повреждения.

2012 год

23 октября на контрольно-пропускном посту "Чермен" на административной границе Северной Осетии и Ингушетии взорвался автомобиль ВАЗ-2109, двигавшийся из Ингушетии в сторону Северной Осетии. По данным МВД, взрывное устройство привел в действие смертник. Погиб сотрудник ДПС, еще четверо ранены. Контрольный пункт в результате оказался полностью разрушен.

28 августа смертница Аминат Курбанова подорвала себя в доме суфийского шейха Саида-афанди аль-Чиркави в селе Чиркей Буйнакского района. В результате взрыва погибли семь человек, включая шейха Саид-афанди аль-Чиркави, по меньшей мере три человека были ранены.

19 августа в Малгобеке (Ингушетия) в результате взрыва на похоронах погибшего накануне участкового восемь человек погибли, и 15 ранены. Взрыв устроил, предположительно, смертник. Мощность СВУ составила 10 кг в тротиловом эквиваленте. Погибшие – семеро сотрудников полиции, восьмой – сам террорист. Среди 15 раненых - 11 сотрудников полиции, четверо - местные жители.

6 августа в 12.40 в Октябрьском районе Грозного на улице Байсангура Беноевского у входа в магазин "Военторг" произошли два взрыва двоих смертников. Суммарная мощность самодельных взрывных устройств, которые были использованы смертниками при совершении двойного теракта, составила восемь килограммов в тротиловом эквиваленте. Погибли четверо силовиков - непосредственно на месте взрыва погибли трое военнослужащих – два офицера и военнослужащий контрактной службы 46-й бригады внутренних войск МВД России. Еще один военнослужащий позднее скончался от полученного ранения в госпитале. Ранения различной степени тяжести получили двое военнослужащих внутренних войск, сотрудник чеченской полиции и местный житель. Оперативники нашли на месте теракта фрагменты "пояса шахида". Совершившие теракт опознаны как 25-летний житель Гудермеса Салман Гехаев и 29-летний житель селения Гелдаган Курчалоевского района Али Демильханов.

27 июля во время спецоперации в поселке Альбурикент возле Махачкалы, где в частном доме сотрудниками УФСБ и МВД были заблокированы предполагаемые боевики, одна из женщин совершила самоподрыв. В ходе боестолкновения, по данным НАК, были убиты шесть боевиков. Находящаяся в блокированном силовиками доме Саидат Юсупова под предлогом готовности сдаться попыталась приблизиться к сотрудникам правоохранительных органов. При этом произошел самоподрыв самодельного взрывного устройства, закрепленного на ее теле, в результате чего она получила смертельные ранения.

3 мая в Махачкале на полицейском посту "Аляска-30" прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел около 22.20 мск, второй – около 22.40 мск. В результате теракта погибли 14 человек, пострадали более 100, а общая мощность сработавших в Махачкале бомб составила, по оценкам различных ведомств, от 70 до 150 кг тротила. По версии следствия, теракт устроили Ризван и Муслимат Алиевы, а в деятельность экстремистского подполья их вовлекла жившая по соседству с ними Аминат Курбанова.

6 марта террористка-смертница совершила подрыв на посту полиции в селении Карабудахкент в Дагестане. В результате теракта погибли пять полицейских, еще двое получили тяжелые ранения. Как установили следователи, смертницей была Аминат Ибрагимова, которая являлась супругой лидера "каспийской" группы боевиков Заура Загирова, убитого в феврале в Дагестане в ходе спецоперации при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

2011 год

19 декабря вечером в селе Губден Карабудахкентского района взорвался автомобиль. Первоначально сообщалось, что, возможно, машиной управлял террорист-смертник, рядом с ней были обнаружены фрагменты человеческого тела. Жертв и пострадавших среди силовиков не было. Приоритетными для следствия являлись две версии произошедшего. Согласно первой, боевик из "губденского джамаата" вез самодельное взрывное устройство к месту закладки, но произошла самопроизвольная детонация. Рассматривается и версия о попытке очередной атаки террориста-смертника на машине, начиненной взрывчаткой, на КПП, не доведенной до логического завершения.

30 августа три террориста-смертника совершили подрывы в Ленинском районе Грозного. Первый взрыв произошел на улице Богдана Хмельницкого, когда сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать подозрительного мужчину для проверки документов. Еще двое смертников подорвались в момент, когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и собрались прохожие. Следствие установило личности двух смертников - это 22-летний уроженец Урус-Мартана Магамед Дашаев и 21-летний уроженец селения Старые Атаги, студент Нефтяного института Адлан Хамидов. (В феврале 2013 года по полученным образцам крови матери без вести пропавшего в апреле 2009 года жителя Заводского района Грозного установлено, что третьим смертником являлся Юсуп Хамбураев, 1987 года рождения.) На месте взрыва погибли семь человек, позже в больнице скончался тяжело раненный при взрыве полицейский, а ещё позже – еще один пострадавший, общее число погибших возросло до девяти. В их числе семеро полицейских, сотрудник МЧС и еще одно гражданское лицо. Среди раненых 22 человека, шесть из них в тяжелом состоянии.

10 мая в Махачкале мужчина подорвал себя при попытке сотрудников полиции проверить у него документы. В результате взрыва погиб младший инспектор управления уголовного розыска МВД РФ по Дагестану, прапорщик полиции, еще один сотрудник правоохранительных органов и несколько находившихся поблизости гражданских лиц получили ранения и были доставлены в больницу. Взорвавшийся опознан как житель Махачкалы Абакар Айтперов, 1979 года рождения.

25 апреля в Заводском районе Грозного два участника вооруженного подполья Бекхан Дадаев и Муса Таштамиров были блокированы в многоквартирном доме подразделениями МВД Чечни. Окруженные участники вооруженного подполья взорвали себя после того, как у них закончились боеприпасы.

10 апреля ночью на одной из улиц города Кизляр в Дагестане произошел взрыв. При осмотре места происшествия найдено тело мужчины. У погибшего обнаружены автомат Калашникова, две ручные гранаты, а также пояс смертника. Погибший - предполагаемый смертник - был опознан как уроженец Цунтинского района Дагестана Абдулкадыр Алиев. Других жертв и пострадавших от взрыва не было.

4 марта в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов Назрани предприняли попытку задержать местного жителя, 30-летнего Хамзата Коригова. Он оказал сопротивление и совершил самоподрыв, приведя в действие находящееся у него взрывное устройство. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших в результате взрыва нет.

15 февраля в Ленинском районе города Грозного при реализации оперативной информации сотрудники правоохранительных органов в доме № 46 по улице Тухачевского обнаружили двоих участников НВФ, укрывавшихся в одной из квартир. Была оперативно проведена эвакуация жильцов дома, а боевикам предложено сдаться, однако они открыли стрельбу, а затем осуществили самоподрыв.

14 февраля в 19.30 у поселкового отделения милиции в селе Губден Карабудахкентского района смертница привела в действие бомбу. Второй взрыв в этом же населенном пункте произошел около 22.35 мск у милицейского поста. Бомбу, по сведениям республиканского МВД, также привел в действие смертник. В результате двух взрывов в поселке погибли два человека, 27 были ранены. Теракт в Губдене 14 февраля, как установило следствие, совершили жители Пятигорска Виталий Раздобудько и его супруга Мария Хорошева.

24 января в Московском международном аэропорту "Домодедово" был совершен теракт, в котором погибли 37 человек. Ответственность за организацию теракта взял на себя лидер боевиков Северного Кавказа Доку Умаров.

2010 год

19 октября трое смертников проникли на территорию, прилегающую к зданию парламента Чечни. В результате подрыва одного из них погибли два сотрудника правоохранительных органов, охранявших здание, а также завхоз. Двое других террористов подорвались уже внутри парламента в ходе последовавшей перестрелки с силовиками, в результате еще 17 человек, включая шестерых сотрудников правоохранительных органов, получили ранения различной степени тяжести. Позднее правоохранительные органы опознали одного из террористов-смертников. Им оказался 22-летний житель республики Муслим Чичканов.

В ходе прошедшей 24 сентября спецоперации в Махачкале (Дагестан) произошел подрыв террориста-смертника. Взрыв произошел в зоне, где было выставлено первое внешнее кольцо оцепления зоны КТО. В результате пострадали 26 человек - 13 сотрудников милиции и 13 гражданских лиц.

24 сентября возле здания отдела вневедомственной охраны в Нарткале (Кабардино-Балкария) произошел взрыв, рядом было обнаружено тело предполагаемого террориста. Позже стало известно, что взрыву предшествовала перестрелка, нападавший пытался скрыться. Никто из милиционеров не пострадал. По сообщению правоохранительных органов, террористом был житель города Нарткалы Олег Мизов, который находился в розыске.

9 сентября террорист-смертник, находясь в автомобиле "Волга", привел в действие мощную самодельную бомбу у входа на Центральный рынок Владикавказа (РСО-А). В результате теракта, помимо смертника, погибли 19 человек: 14 - сразу, еще пятеро - позднее. Общее число пострадавших превысило 160 человек.

5 сентября автомобиль, начиненный взрывчаткой, за рулем которого был террорист-смертник, взорвался на территории полигона "Дальний" в Дагестане, где находится палаточный городок военнослужащих. Погибли четыре человека, еще 35 получили ранения.

29 августа в ходе нападения на Центорой, родовое село президента Чечни Рамзана Кадырова, семь участников вооруженного подполья привели в действие закрепленные на теле радиоуправляемые взрывные устройства. Всего в результате нападения на Центорой погибли 12 предполагаемых боевиков и шесть сотрудников милиции, 18 милиционеров и семеро местных жителей получили ранения.

Самоподрыв произошел 21 августа в Грозном (Чечня). Его совершил вступивший в перестрелку с сотрудниками силовых структур Хамзат Шемилев, который, по данным МВД, в иерархии боевиков занимал должность эмира Грозного.

17 августа в Пригородном районе Северной Осетии на контрольном посту милиции смертник привел в действие взрывное устройство после того, как стражи порядка попросили его предъявить документы. В результате взрыва погиб милиционер, тяжелые ранения получили трое инспекторов дорожно-патрульной службы.

30 июня взрыв в центре Грозного (Чечня) осуществил 22-летний Адам Хамидов. По данным правоохранительных органов, в рядах боевиков он не состоял, однако его брат является активным участником вооруженного подполья. В результате взрыва один человек погиб и семеро получили ранения.

29 апреля смертник на машине совершил самоподрыв около поста милиции в Казбековском районе Дагестана. В результате погибли два милиционера, число пострадавших составило 17 человек.

9 апреля к милицейскому оцеплению на окраине селения Экажево Назрановского района Ингушетии прорвалась террористка-смертница. В ответ по ней был открыт огонь, затем сработало закрепленное на ее теле взрывное устройство.

5 апреля террорист-смертник взорвал себя у здания ГОВД в Карабулаке (Ингушетия). Погибли два сотрудника милиции, еще двое были ранены. Смертник подорвал себя после того, как милиционеры на входе в ГОВД попросили его предъявить документы.

31 марта в Кизляре (Дагестан) произошел двойной подрыв смертников. Первый из них был устроен на пути следования милицейского патруля, второй был направлен против милиционеров и медиков, прибывших на место ЧП. Погибли 12 человек, еще 27 получили ранения. Следствие считает, что одним из террористов был местный житель Дауд Джабраилов.

29 марта в Москве на станциях метро произошли сразу два взрыва. Первый - на станции метро "Лубянка" произошел в 07.56 мск. Второй взрыв прогремел в 08.40 мск на станции "Парк культуры". По данным ФСБ, эти теракты совершили террористки-смертницы. В результате двух взрывов в московском метрополитене 40 человек погибли, более 100 ранены. Взрыв на станции метро "Лубянка" совершила уроженка Дагестана Марьям Шарипова , жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова. Другая смертница, взорвавшая себя на станции "Парк культуры" опознана как 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в конце декабря 2009 года. По сведениям спецслужб, одним из организаторов теракта являлся Гусейн Магомедов, сопровождавший Шарипову и Абдуллаеву из Дагестана в Москву. По данным камер видеонаблюдения, он завел одну из смертниц в метро . Ответственность за эти теракты взял на себя лидер северокавказских боевиков Доку Умаров. По его словам, это было местью военным за действия в Чечне.

6 января в Махачкале (Дагестан) автомобиль "Нива", управляемый террористом-смертником, взорвался у ворот базы ДПС. Мощность взрыва составила около 100 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта погибли пять милиционеров, ранения различной степени тяжести и травмы получили 19 человек, в том числе гражданские лица.

2009 год

21 октября в Октябрьском районе Грозного подорвал себя 17-летний смертник Заурбек Хашумов, которого милицейский патруль остановил для проверки. Осколочные ранения различной степени тяжести при этом получили четыре милиционера и местный житель, случайно оказавшийся на месте происшествия.

16 сентября прогремел взрыв на улице Мира у здания Дома моды в Заводском районе Грозного. От самоподрыва смертницы пострадали шесть местных жителей и два сотрудника милиции. Жертв удалось избежать из-за того, что милиционеры заметили женщину и успели вовремя среагировать.

12 сентября в результате взрыва в центре Грозного ранены трое сотрудников милиции, пострадавших среди гражданского населения нет. Сотрудники милиции заметили молодого человека подозрительного поведения. При попытке задержания он осуществил подрыв.

11 сентября в Назрани (Ингушетия) на федеральной трассе "Кавказ" взорвалась машина "Лада-Приора". Террорист врезался в пост ДПС, привел в действие взрывное устройство и умер. Одновременно с этим пост милиции обстреляли. Количество пострадавших в результате взрыва террориста-смертника возле поста ДПС в Ингушетии достигло восьми человек.

1 сентября в Махачкале (Дагестан) на Северном посту ГИБДД совершил самоподрыв террорист-смертник. После взрыва с различными ранениями и контузией в больницу доставлены восемь сотрудников милиции и трое сотрудников Центра медицины катастроф, которые дежурили на посту. В больнице скончался работник дагестанской таможни, который в момент взрыва проезжал мимо. Террорист-смертник направлялся в город для совершения теракта. Когда сотрудники милиции остановили машину, преступник при виде подходящих милиционеров привел взрывное устройство в действие. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 1,5 и шириной около трех метров.

В ночь на 28 августа в городе Шали Сайхан Успанов и Адам Устарханов привели в действие закрепленные на них "пояса шахидов". Сами террористы погибли, а трое милиционеров и три гражданских лица получили ранения.

Утром 25 августа в селении Мескер-Юрт Шалинского района Чечни четыре милиционера погибли и один получил ранения в результате теракта, совершенного смертником. Вследствие теракта также погибли два гражданских лица. По данным правоохранительных органов, смертником стал житель города Аргун Магомед Шахидов, который вступил в ряды боевиков весной 2008 года и был членом вооруженной группы полевого командира Хусейна Гакаева.

21 августа взрывы двух террористов-смертников произошли в Чечне. Примерно с 13.10 мск до 13.40 мск два террориста-смертника, передвигавшихся на велосипедах, произвели подрывы взрывных устройств на улицах Первомайская и Маяковская. В результате взрыва на улице Первомайская пострадали два гражданских лица, среди которых 13-летняя девочка. В результате взрыва на улице Маяковского погибли три сотрудника органов внутренних дел.

17 августа в 09.00 в Назрани (Ингушетия) террорист протаранил ворота ГОВД заминированной "Газелью", въехал во двор, где шло построение сотрудников милиции, и привел в действие мощное взрывное устройство. В результате теракта у здания ГУВД в Назрани погибли 25 человек, пострадали 262 человека.

26 июля в Грозном перед театрально-концертным залом был совершен теракт с использованием смертника, в результате погибли заместитель начальника МОБ МВД по Чечне полковник Исмаил Бисултанов, начальник МОБ Ленинского РОВД города Грозного подполковник Ризван Гайдабаев, начальник ИВС Ленинского райотдела милиции города Грозного майор Цугаев, управляющий координационной деятельностью МВД по Чечне подполковник Кузнецов, а также гражданин Турции.

Утром 22 июня в районе микрорайона "Центр-КамАЗ" на пути следования кортежа президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в Магас по федеральной трассе "Кавказ" взорвалась приблизившаяся к автомобилю Евкурова заминированная машина. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Мощность бомбы составила около 70 кг в тротиловом эквиваленте. Президент и его брат Увайс Евкуров получили тяжелые ранения, охранник президента Мустафа Котиев погиб сразу после взрыва, водитель Рамзан Евкуров скончался, не приходя в сознание 27 июня.

15 мая террорист-смертник взорвал себя у здания МВД Чечни в городе Грозном. Погибли два сотрудника милиции и еще пять человек, включая трех милиционеров, были ранены. Смертник был опознан – им оказался Беслан Чагиев, ранее он был известным борцом. Причины, по которым Чагиев взорвал себя в Грозном, не выяснены.

2008 год

6 ноября в столице Северной Осетии Владикавказе возле Центрального рынка, на пересечении улиц Ватутина и Куйбышева взорвано маршрутное такси. Взрывное устройство привела в действе террористка-смертница. В результате террористического акта погибли 12 человек и более 30 граждан получили ранения различной степени тяжести.

18 октября около 12.00 по улице Мережкова в селе Кантышево Назрановского района Ингушетии рядом со школой взорвался автомобиль "Жигули" (ВАЗ-2107), в котором находился один человек - водитель автомобиля. Водителем взорвавшегося у школы автомобиля оказался безработный местный житель Алихан Джафаров, 1986 года рождения. В МВД полагают, что он мог быть террористом-смертником.

30 сентября в 08.18 в Назрани на улице Картоева было совершено покушение на главу МВД Ингушетии Мусу Медова, при этом погиб террорист-смертник, а четыре человека, находившиеся недалеко от места взрыва, были ранены. Министр и его охрана не пострадали.

Вечером 29 августа в райцентре Ведено в Чечне двое неизвестных на автомобиле УАЗ протаранили ограждение дислокации батальона "Юг" и на территории подразделения взорвали автомобиль. В результате один спецназовец был убит, еще 10 человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести. Личности подорвавшихся смертников и имя организатора акции не установлены.

Утром 11 августа на улице имени Кадырова в городе Шали (Чечня), рядом с бывшим зданием кинотеатра в результате взрыва СВУ (самодельное взрывное устройство) погиб местный житель. Следствие пришло к выводу, что фугас был закреплен на теле погибшего, и, возможно, это была попытка осуществления террористического акта, сообщил источник в республиканском МВД. В ходе обыска дома несостоявшегося террориста оперативники обнаружили электродетонаторы и экстремистскую литературу.

2007 год

23 октября на границе Казбековского и Хасавюртовского районов Дагестана в маршрутном такси, которое направлялось из Хасавюрта в село Дылым, подорвала себя террористка-смертница. Взрыв произошел рядом со стационарным постом ДПС Казбековского райотдела милиции, неподалеку от селения Ленин-аул. В результате исполнительница теракта погибла, восемь человек получили ранения разной степени тяжести.

2005 год

29 декабря примерно в 11.30 на улице Ирчи-Козака, недалеко от главной мечети Махачкалы (Дагестан) произошел мощный взрыв. Прибывшие на место оперативники обнаружили разбросанные по улице части человеческого тела. Метрах в пятидесяти от места взрыва милиционеры обнаружили руку, сжимавшую пульт дистанционного управления самодельного взрывного устройства. На этом основании был сделан вывод, что в результате взрыва погиб террорист-смертник. Небольшие ранения получил один прохожий. Мощность взрывного устройства равна 2 килограммам в тротиловом эквиваленте. По мнению некоторых высокопоставленных сотрудников МВД Дагестана, готовилось покушение на министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова. Буквально за несколько минут до взрыва его машина проехала по улице Ирчи-Казака.

2004 год

Утром 1 сентября группа террористов, в которую входили, по официальным данным, 32 человека, включая двух смертниц, захватила заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия). В течение двух с половиной суток террористы удерживали в здании школы более 1100 заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы. 3 сентября была проведена операция по освобождению заложников. В результате захвата заложников и спонтанной операции по их освобождению погибли 334 человека и все террористы, кроме одного, включая и обеих смертниц.

31 августа террористка-смертница подорвала себя возле станции метро "Рижская" в Москве. 11 человек погибли, получили ранения более 50. Как утверждало следствие, при взрыве погиб также непосредственный организатор теракта, уроженец Карачаево-Черкесии Николай Кипкеев.

24 августа в воздухе были взорваны два самолета - Ту-154 "Москва-Сочи" и Ту-134 "Москва-Волгоград", вылетевшие из московского аэропорта "Домодедово". В обоих случаях на борт проникли террористки-смертницы. 89 человек - все пассажиры и члены экипажей обоих самолетов - погибли. Террористками-смертницами оказались Аминат Нагаева и Сацита Джебирханова, уроженки Чечни. Организатор данного преступления, по версии следствия, Шамиль Басаев.

6 апреля около 10.00 на автодороге Назрань - Магас было совершено покушение на президента Ингушетии Мурата Зязикова – в момент проезда президентского кортежа произошел взрыв автомашины ВАЗ-2107, которой управлял террорист-смертник. Мощность взрывного устройства составила около 100 кг в тротиловом эквиваленте. М. Зязиков получил легкие ранения. Пострадали еще шесть человек - четверо его охранников и двое местных жителей. Ответственность за покушение взял на себя Шамиль Басаев.

6 февраля в 08.30 мск в московском метро на перегоне между станциями "Павелецкая" и "Автозаводская" прогремел взрыв. По данным ГУВД Москвы, взрыв произошел во втором вагоне. В момент взрыва поезд не успел полностью покинуть станцию "Павелецкая", войти в тоннель. Взрывное устройство мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте привёл в действие уроженец Карачаево-Черкесии Анзор Ижаев, 1983 года рождения. Погиб (не считая Ижаева) 41 человек, более 250 получили ранения.

2003 год

9 декабря недалеко от Кремля и здания Государственной думы в Москве женщина-смертница взорвала себя около гостиницы "Националь". Погибли восемь человек, еще 14 получили ранения. По данным следствия, террористкой-смертницей была Хедижи Мангериева, уроженка чеченского села Курчалой.

5 декабря в 07.35 мск в электропоезде, следовавшем по маршруту "Кисловодск - Минеральные Воды", прогремел взрыв. По данным следствия, состав взорвал террорист-смертник. В результате погибли 47 человек. Ранения получили 186 пассажиров электропоезда.

15 сентября около 12.00 мск в столице Ингушетии Магасе автомашина ГАЗ-53, начиненная взрывчаткой, пробив ограждения, подъехала к зданию УФСБ Ингушетии на расстояние 15 метров, после чего террористы произвели ее подрыв. В момент взрыва погибли четыре человека, включая двух смертников в кабине грузовика, атаковавшего здание, еще один раненый скончался в больнице. Количество раненых - 29 человек. Сила взрыва составила около тонны в тротиловом эквиваленте.

1 августа в Моздоке (РСО-А) террорист-смертник Магомед Дадаев на грузовике КамАЗ, груженом 10 тоннами взрывчатки, пробил шлагбаум, проехал на территорию Моздокского военного госпиталя и привел в действие взрывное устройство возле главного лечебного корпуса. В результате теракта погибли 52 человека и 78 получили ранения. Госпиталь был разрушен.

5 июля две женщины-смертницы в Москве в Тушино взорвали себя во время фестиваля "Крылья". Погибли 16 человек, более 50 ранены. Террористками-смертницами оказались Зулихан Элихаджиева и Марьям Шарипова.

20 июня в Грозном женщина и мужчина подорвали КамАЗ со взрывчаткой у здания оперативно-разыскного бюро МВД. Пострадали 36 человек, погибли только террористы.

5 июня в городе Моздок в Северной Осетии террористка-смертница атаковала автобус с вертолетчиками и техническим персоналом российской авиабазы. В автобусе находились около 40 человек, в результате теракта погибли 18 человек и 15 получили ранения.

14 мая у селения Илисхан-Юрт Гудермесского района Чечни во время многолюдного религиозного праздника женщина-смертница взорвала себя и 20 человек, еще 140 человек получили ранения.

12 мая в селении Знаменское Надтеречного района Чечни трое боевиков-смертников, в том числе две женщины, совершили теракт в районе зданий администрации Надтеречного района и УФСБ РФ. Грузовой автомобиль с взрывчаткой, управляемый смертником, взорвался у здания МВД и ФСБ, разрушены были прежде всего жилые дома, 59 человек погибли. Свыше 300 ранены.

2002 год

27 декабря в Грозном два начиненных взрывчаткой грузовика протаранили заграждение Дома правительства Чечни в особо охраняемой зоне и взорвались на его территории. Машинами, в которые было заложено более тонны взрывчатки, управляли террористы-смертники, том числе 15-летняя девушка. Смертниками были члены чеченской семьи: 43-летний отец вел КамАЗ, его дочь сидела рядом, а 17-летний сын управлял УАЗом. На месте взрыва образовалась воронка диаметром около семи метров. 72 человека погибли и 210 получили ранения различной степени тяжести.

23 октября группа террористов-смертников в составе 40 человек, в том числе 19 смертниц, во главе с Мовсаром Бараевым захватила Театральный центр на Дубровке в Москве. В тот момент там шла демонстрация мюзикла "Норд-Ост". В заложниках оказались более 1000 человек. Через три дня, 26 октября, здание было взято штурмом. Более 130 заложников погибли, остальные освобождены. Все террористы были убиты, в их числе оказались 19 смертниц.

5 февраля 16-летняя Зарема Инаркаева пронесла взрывчатку в здание Заводского РОВД в Грозном. От взрыва пострадала только она сама.

2001 год

29 ноября в 11.30 мск к военному коменданту Урус-Мартановского района Чечни Гейдару Гаджиеву подошла женщина и активизировала спрятанное под одеждой взрывное устройство. В результате теракта комендант был тяжело ранен, погиб один из его охранников. Смертница, которой оказалась 15-летняя девушка (имя установить не удалось) и которая намеревалась отомстить генералу за убийство двух своих братьев, также погибла.

9 апреля в туалете здания Дома правительства в Грозном в результате взрыва погибла уборщица, две женщины были ранены. Погибшая оказалась террористкой-смертницей.

2000 год

2 июля в Аргуне (Чечня) начиненный взрывчаткой автомобиль "Урал" с водителем-камикадзе прорвался в расположение временного отдела внутренних дел Аргуна и врезался в общежитие, где располагались бойцы челябинского ОМОНа, и взорвался. В результате погибли 26 и получил ранения 81 сотрудник милиции и прокуратуры. В результате расследования установлено, что заказчиком аргунского теракта был полевой командир Арби Бараев, а непосредственным исполнителем - бывший председатель шариатского суда Курчалойского района Чечни Мовлади Таймасханов.

6 июня в России зафиксирован первый подрыв террориста-смертника, который был совершен женщиной. Его исполнила Хава Бараева - племянница Арби Бараева, которая на грузовике с тротилом прорвалась к зданию комендатуры в Алхан Юрте в Чечне. Грузовик был расстрелян охраной, в результате чего произошел взрыв. Тогда вместе с Хавой Бараевой погибли два омоновца.

Примечания