Родственники объявили убитого во Франции Анзорова жертвой провокации

08 декабря 2020, 13:16

Абдуллах Анзоров, застреленный полицейскими во Франции после убийства учителя Самуэля Пати, был богобоязненным юношей и вынужденно отреагировал на обсуждение карикатур на пророка Мухаммада, рассказали его близкие в телесюжете государственной телекомпании "Грозный". Французские власти спровоцировали Анзорова, согласились пользователи Instagram, посмотревшие репортаж с похорон.

Как писал "Кавказский узел", тело уроженца Чечни Абдулака (Абдуллаха) Анзорова, который обезглавил в пригороде Парижа учителя Самуэля Пати и был застрелен, 5 декабря доставили в Чечню и похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района. В похоронах приняли участие около 200 человек. Анзоров похоронен в Чечне с одобрения властей, предположила журналист "Новой газеты" Елена Милашина. Рамзан Кадыров разрешил похоронить Анзорова на родовом кладбище, что можно расценить как прямое выражение поддержки убийства французского учителя, указал правозащитник Дмитрий Пискунов.

16 октября был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца при задержании кричал: "Аллаху акбар!" и был застрелен полицейскими. Им оказался гражданин России чеченского происхождения, 18-летний Абдулак (Абдуллах) Анзоров, которому во Франции был предоставлен статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу, шестеро из которых уже отпущены, были его родственники.

Телесюжет о похоронах Абдуллаха Анзорова ЧГТРК "Грозный" опубликовала поздно вечером 7 декабря на своем YouTube-канале. Абдуллах стал жертвой провокации, пояснили авторы сюжета. "Абдуллах был богобоязненным юношей и не отличался какой-либо агрессивностью, отмечают родственники. И инцидент не произошел бы, если бы не открытая исламофобская провокация и давление на чувства верующих, говорят здесь", - сказал в телесюжете журналист телекомпании.

Схожее мнение высказали в телесюжете и родственники Анзорова, слова которых перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". "Этот парень с детства соблюдал религию, делал намаз, держал пост. Когда на пророка (да благословит его Аллах и приветствует) начали делать эти вещи (карикатуры. – Прим. "Кавказского узла"), пытались его обесчестить, он не смог этого вынести. Если бы они этого не сделали, то ничего не было бы. Когда на религию что-то говорят, пытаются обесчестить, то всегда находится кто-то, кто готов отдать свою душу. Вот и Абдуллах не смог этого вынести. [...] Он не выдержал, в силу своего молодого возраста, в силу того, что в нём хватило храбрости", - сказал, в частности, родственник убитого Нурди Анзоров.

"Если бы они не спровоцировали его, то ничего не было бы. Это случилось потому, что у него болело сердце за пророка", - подтвердил в телесюжете другой родственник Абдуллаха, Сулейман Анзоров.

Дядя убитого Бекхан Хахаев посетовал, что Абдуллах "был маленький, всего 18 лет". "У него была вся жизнь впереди... Он с детства ничего плохого не делал, он же ещё маленький был. Мы сами его так любили", - сказал он.

В провокации обвинил французские власти и Зелимхан Анзоров. "У нас же на самом деле мирная религия, мы должны жить в согласии, нам всё это завещал наш пророк (да благословит его Аллах и приветствует), а им не нравится, что мы такие чистые, дружные, не нравимся мы, поэтому они нас провоцируют, чтобы назвать нас потом террористами", - пожаловался в телерепортаже родственник убитого.

Пользователи Instagram поддержали версию ЧГТРК

Комментарии под публикацией в YouTube-канале телекомпании отключены. Этот же телесюжет, размещенный в ночь на 8 декабря на странице телекомпании в Instagram, к 13.15 мск набрал 140 тысяч просмотров и 944 комментария.

Большинство авторов комментариев на чеченском языке выразили сочувствие убитому Абдуллаху Анзорову, передал корреспондент "Кавказского узла". Авторы большинства комментариев, опубликованных на русском языке, также обвинили французские власти в провокации.

"Ребёнку жить и жить, но французские власти и их политика толкнули его на это!" – написал, в частности, z_shopping95. "У парня была вся жизнь впереди.... Его спровоцировали на это именно французские власти", - заявил doktor_ilman. "Не было бы карикатур, не было бы всего этого, и парень жил бы своей жизнью счастливой", - согласился kazbek95955.

"Власти Франции должны закрыть эти газеты, чтобы не было других провокаций! Они же прекрасно знают, что задевают мусульман!" – написал chechenya_foto.

"Мы, конечно, против терроризма, но я считаю, что здесь вина французских властей, которые поддерживают провокации", - указал пользователь ramziya__95.

Телесюжет ЧГТРК продолжил тренд, заданный Кадыровым

Напомним, 17 октября Рамзан Кадыров осудил убийство Пати, но назвал неуважительное отношение к исламу провокацией, а также призвал не акцентировать внимание на национальности предполагаемого убийцы. Глава Чечни построил свое заявление как ответ на обвинение в адрес этнических чеченцев, тогда как таких обвинений правоохранительными органами и властями Франции применительно к убийству Пати не было озвучено, вопрос об ответственности чеченцев как этнической группы за это преступление французскими правоохранителями не ставится.

Позднее Кадыров обвинил в распространении экстремистских идей президента Франции Макрона после того, как тот на церемонии прощания с убитым учителем заявил, что во Франции не откажутся от публикации подобных карикатур. Комментируя слова Кадырова, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков указал, что только президент России может определять внешнюю политику страны, а у глав регионов таких полномочий нет.

Власти Чечни и ранее остро реагировали на публикации карикатур на пророка Мухаммада в журнале Charlie Hebdo. Так, после того как в январе 2015 года при нападении на офис журнала в Париже были убиты 12 человек, во многих странах прошли акции памяти погибших, но в Грозном, напротив, провели акцию "Мы любим Мухаммада". Власти Чечни заявили, что в митинге приняли участие более миллиона человек при населении республики 1,3 миллиона. В ноябре 2015 года Ленинский райсуд Грозного признал страницу Charlie Hebdo в Twitter запрещенной на территории России. В сентябре 2020 года журнал переиздал карикатуры на пророка Мухаммада, после чего глава Духовного управления Чечни Салах Межиев проклял редакцию Charlie Hebdo.