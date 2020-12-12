12 декабря 2020, 14:47

Состояние раненых в Учкекене силовиков названо стабильным

Шесть силовиков, пострадавших при взрыве в селе Учкекен, находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет, сообщили в Минздраве Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря в селе Учкекен мужчина произвел взрыв при попытке задержания, когда силовики помешали ему прорваться на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия, заявил Национальный антитеррористический комитет. Нападавший погиб, шесть силовиков получили ранения. Источники указали, что инцидент произошел у здания ФСБ. Ведомство распространило видео с места инцидента, на котором видно тело смертника. Следователи уточнили, что в селе были приведены в действие два взрывных устройства, силовики пострадали при втором взрыве.

Состояние шестерых сотрудников силовых ведомств, которые пострадали при взрыве в селе Учкекен, стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили сегодня в Министерстве здравоохранения Карачаево-Черкесии.

"Состояние [раненых] стабильное, угрозы для жизни нет", - цитирует сотрудницу Минздрава ТАСС.

Силовики не сообщали об атаках смертников на Северном Кавказе с ноября 2018 года. Непосредственно в Карачаево-Черкесии не было вооруженных инцидентов с декабря 2017 года.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ". Информация о вооруженном противостоянии на Северном Кавказе представлена "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Примечание:

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