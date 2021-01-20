Аслан Бютукаев. Фото: скриншот видео YouTube https://ru.wikipedia.org/

20 января 2021, 13:54

Кадыров отчитался об убийстве шести боевиков во главе с Бютукаевым

В ходе спецоперации на окраине селения Катар-юрт убиты находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Асланом Бютукаевым, сообщил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября 2020 года в Октябрьском районе Грозного впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции, были убиты четыре боевика, которые, как считают силовики, были членами группировки Аслана Бютукаева. 

После спецоперации 13 октября 2020 года силовики забрали не менее семи человек из числа родственников убитых предполагаемых боевиков, отпущены были лишь двое. Их родные боятся обращаться к правозащитникам и в правоохранительные органы, сообщил представитель Telegram-канала 1Adat 23 декабря 2020 года.

На окраине селения Катар-юрт была проведена спецоперация, в результате которой убиты шесть боевиков группировки Аслана Бютукаев, которые находились в федеральном розыске, никому из боевиков не удалось скрыться. "Уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев", - сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецоперация была спланирована давно. "Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата-хаджи Кадырова", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. 

Глава Чечни подчеркнул, что после убийства шести боевиков выполнена задача по наведению порядка в Чечне. "С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!" - заявил он.

Кадыров добавил, что президент России Владимир Путин был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки. "Я лично доложил президенту РФ. (...) Владимир Владимирович поздравил нас с успешной спецоперацией", - сообщил Кадыров.

Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года и находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике

Примечание:

"Кавказоведы назвали причины вооруженных нападений в Чечне", "Аналитики поспорили о целях слов Кадырова про боевиков из-за границы", "Названы имена убитых в Чечне боевиков".

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