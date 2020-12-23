Правозащитники призвали предать огласке похищения жителей Чечни

23 декабря 2020, 14:37

После спецоперации в Грозном силовики похитили минимум семь человек, но их родственники не стали жаловаться, заявили авторы Telegram-канала 1Adat. Жители Чечни боятся писать жалобы и обращаться за правовой помощью, чем только вредят своим близким, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Как писал "Кавказский узел", житель поселка Алды 14 октября сообщил, что силовики задержали хозяина дома, где за день до этого прошла контртеррористическая операция. Были задержаны и двое жен этого человека, одна из женщин беременна, рассказал местный житель. 13 октября в Октябрьском районе Грозного в перестрелке с силовиками были убиты четыре предполагаемых боевика. Погибли также два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Рамзан Кадыров заявил, что 32-летний Майрбек Имамурзаев, 24-летний Магомед Цураев, 27-летний Магомед Магомедов и 28-летний Рамзан Муртазалиев прибыли в республику из-за границы и планировали в Чечне серию терактов. Силовики считают, что убитые в Грозном 13 октября и еще двое, убитые 11 октября во время спецоперации у границы с Ингушетией, были членами группировки Аслана Бютукаева. Информация Кадырова вызывает вопросы об эффективности работы спецслужб, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. После спецоперации 13 октября минимум семь человек похитили, утверждают авторы анонимного Telegram-канала 1Adat. По их данным, только двое задержанных были отпущены. "Это похищенные, имена которых нам известны", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" модератор канала 1Adat.

Представитель Telegram-канала подчеркнул, что родственники задержанных боятся обращаться к правозащитникам и в правоохранительные органы, опасаясь и за себя, и за задержанных. "Родственники не обращаются, так как их запугали. к тому же, часть этих родственников удерживается в секретных тюрьмах, а другую часть запугали, показав, что с ними будет, если они даже подумают обращаться к правозащитникам", - сказал модератор оппозиционного Telegram-канала.

Если бы родственники обращались к правозащитникам, а не молчали, то это помогло бы в освобождении похищенных, уверен он. "Силовикам нужно официально отвечать о судьбе похищенных, и лучше их отпустить, чем держать. Если спросить у похищенного, хотели бы они, чтобы их родственники обратились к правозащитникам, они ответят утвердительно, ибо когда о преступлениях умалчивают, то <силовики> могут делать все что угодно с человеком. Но вот когда все это предается огласке, притом своевременно, то <силовикам> приходится оправдываться и прекращать пытки", - пояснил модератор 1Adat.

Авторы 1Adat несколько раз обращались к родным задержанных с призывом не молчать. "Если вовремя обратиться к правозащитникам, то это не только сковывает преступные руки <...>, но и останавливает их дальнейший беспредел. Или вы ожидали, что правозащитники прилетят на самолетах и освободят всех? Если бы обратившиеся к правозащитникам родственники проживали бы на территории Чечни или России, то тот же "Комитет против пыток" спрятал бы их в безопасном месте. Но даже этого можно было бы избежать, ведь у всех у нас есть родственники в Европе, которые могли бы еще более безопасно и эффективно помочь своим. <...> Именно поэтому беззаконие <...> продолжается, потому что вы никоим образом не противостоите ему", - говорится в публикации канала от 13 декабря.

Движение 1Adat только в сентябре насчитало 53 похищенных силовиками жителей Чечни, из которых, по данным движения, как минимум один убит, а 20 были освобождены. Эти данные нуждаются в подтверждении, но не выглядят завышенными, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Журналисты вынуждены работать с анонимными источниками информации о событиях в Чечне, указала в связи с этим журналистка Светлана Анохина.

На необходимость жаловаться на удерживание близких силовиками указал и эмигрировавший из России блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов. "Основная причина - это страх. Боятся, что сделают хуже для похищенного, что пострадают сами и/или другие родственники. Пытаются договориться с силовиками, решить вопрос деньгами, например", - рассказал блогер корреспонденту "Кавказского узла".

Он также уверен, что молчание способствует совершению преступлений. "Это, конечно, играет на руку силовикам, нарушающим права человека", - сказал Тумсо Абдурахманов.

Правозащитники подтвердили отсутствие жалоб от родственников похищенных

Страх навредить задержанным - главная причина, почему жители Чечни боятся обращаться к правозащитникам, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Одна жительница Чечни мне говорит, что у нее было пятеро сыновей. Теперь осталось четыре, и она хочет, чтобы они остались живы, отказывается что-либо предпринимать для наказания убийц сына. Она просто хочет, чтобы никто больше не пострадал, поэтому молчит. Простая логика выживания. Чаще всего никто из родных пострадавших не пишет заявления и не обращается к правозащитникам за помощью", - констатировала Ганнушкина.

Она отметила, что отсутствие официальных жалоб в правоохранительные органы или обращения к правозащитникам создает проблемы, когда пострадавшие или их родные хотят переехать из страны. "Почти каждый день мы получаем просьбы подтвердить и объяснить тем, у кого они просят убежище, почему они не обращались за помощью здесь, в России, когда все это происходило. Люди бегут и там уже рассказывают, чтобы получить убежище и быть в безопасности. Нам приходится проводить расследования, обращаться к соседям этих людей. На условиях конфиденциальности нам рассказывают, что происходило", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Она уверена, что молчание на руку силовикам. "Конечно, это помогает силовикам в их незаконной деятельности. Они оказываются совершенно неуязвимыми во всех своих действиях. Вы когда-нибудь слышали, чтобы силовиков там наказывали за то, что они пытали? А сколько вы историй знаете про пытки? Историй много, а случаев наказания – нет. Власти говорят, что нет никаких жалоб, нет никаких судебных процессов - значит, и пыток нет", - подчеркнула она.

В Комитете против пыток не получали обращений от задержанных после октябрьской спецоперации или их родственников. "Обращений не было. Но мы знаем об этой истории. Готовы заниматься, если получим соответствующие обращения. Без обращения возможности правозащитников крайне ограничены. Можно обращаться в полицию, если о каком-то случае написали в СМИ. Но самодеятельность в этом случае может вызвать негодование родственников, которые полагают, что молчание может помочь", - указал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Северо-Кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрий Пискунов.