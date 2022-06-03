Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку по делу о терроризме

03 июня 2022, 16:58

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Суд приговорил жителя Ингушетии Турпала-Али Дзейтова к 14 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и вербовке. Дзейтов исполнял поручения руководителя организации "Имарат Кавказ"* Аслана Бутюкаева и его заместителя, сообщил сегодня Следком России.

Как писал "Кавказский узел", в Южный окружной военный суд в мае 2021 года поступили материалы дела уроженца Ингушетии Турпала-Али Дзейтова, обвиненного в причастности к террористической организации "Имарат Кавказ"* и вербовке родственников в ряды боевиков.

По версии следствия, Дзейтов придерживался радикального течения в исламе и, примерно в июне 2019 года, вступил в состав террористической организации "Имарат Кавказ"* под руководством Аслана Бютукаева. Следователи полагают, что Дзейтов занялся вербовкой в организацию людей для совершения терактов. Дзейтов также разместил в соцсети пост, пропагандирующий "Исламское государство"*, утверждает следствие.

Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора уроженцу Ингушетии Турпалу-Али Дзейтову.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 208 УК РФ

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу Турпала-Али Дзейтова Он обвинялся в участии в деятельности террористической организации и незаконном вооружённом формировании, публичных призывах к террористической деятельности, вовлечении несовершеннолетнего в террористическую деятельность и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, сообщил сегодня Следком России.

Следствием и судом установлено, что Дзейтов, в 2019 году вступил в запрещенную на территории России террористическую организацию "Имарат Кавказ" под руководством Аслана Бютукаева и его заместителя Юнуса Бунгуева и занимался привлечением новых членов для организации, в частности, своих племянников, один из которых был несовершеннолетним, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года, он находится в федеральном розыске, числится в санкционных списках США и Евросоюза, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

Суд приговорил Дзейтова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Также ему запрещено на два года заниматься администрированием сайтов и страниц и назначен штраф в 200 тысяч рублей,указано в сообщении.

Ведомство также подчеркнуло, что Бунгуев погиб в августе 2020 года в результате самоподрыва имевшегося при нём самодельного взрывного устройства при попытке задержания в Назрани, сообщил Следком.

Сайт Южного окружного суда по данным на 16.50 мск работает с ошибками, не позволяя вести поиск по картотеке.

"Кавказский узел" также писал, что Рамзан Кадыров 20 января 2021 года заявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. По данным чеченских властей, в перестрелке получили легкие ранения пять сотрудников правоохранительных органов. Чеченские силовики нашли тайное укрытие Аслана Бютукаева, наблюдая за его родовым селом Катар-Юрт. Источники в силовых структурах рассказали, что боевики пытались вырваться из окружения. В личных вещах Бютукаева был обнаружен план нападения на здание ФСБ в Чечне, сообщил участник операции. При поиске боевиков на окраине Катар-Юрта использовались фотоловушки и поисковые щупы.

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