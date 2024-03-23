Задержаны подозреваемые в совершении теракта в Подмосковье

23 марта 2024, 11:36

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Силовики задержали 11 подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, в том числе четверых, которые вели огонь по людям, сообщили в ФСБ.

Как информировал "Кавказский узел", по данным МЧС, на 09.00 мск в лечебных учреждениях находились 107 человек, получивших ранения в результате теракта в подмосковном Красногорске.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске Московской области, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к нападению на "Крокус Сити Холл". Речь идет в том числе о четверых, которые стреляли по людям, передал сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Подробности задержания привел сегодня в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, машину с подозреваемыми марки "Рено" в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области попытались остановить силовики, однако водитель не подчинился их требованию. Во время преследования по машине был открыт огонь, и она перевернулась. Один подозреваемый был задержан, остальные скрылись в лесу.

Во время поисков, около 03.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. В салоне "Рено" силовики нашли пистолет "Макарова", магазин к автомату "Калашникова" и паспорта граждан Таджикистана, отметил Хинштейн.

Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Несколько единиц, а также боеприпасы к ним, в "Крокус Сити Холле" обнаружили следователи. Нападавшие также применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Следком.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации с 1999 года по настоящее время. Также новости по этой теме публикуются в подборке "Теракты в Москве и на Кавказе".

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