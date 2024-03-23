Власти уточнили число пострадавших в результате теракта в Подмосковье

23 марта 2024, 10:42

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В медицинских учреждениях находятся 107 человек, получившие ранения в результате теракта в подмосковном Красногорске, сообщили сегодня в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", власти республик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) усилили меры безопасности, а также отменили массовые мероприятия после теракта в подмосковном Красногорске, где вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям в концертном зале "Крокус Сити Холл".

По данным на 09.00 мск в лечебные учреждения госпитализированы 107 человек, которые пострадали в результате теракта в Красногорске, сообщило сегодня на своем сайте МЧС.

Министерство опубликовало список, в котором приведены имена пострадавших. Уточняется, что он составлен на основе данных, полученных от Минздрава.

Данные о погибших не приведены.

В медучреждения Москвы госпитализированы 82 человека, уточнил сегодня на своем сайте городской департамент здравоохранения.

Напомним, ранее Следком сообщил, что в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" погибло, по предварительным данным, более 60 человек. В ведомстве отметили, что количество жертв может увеличиться.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории Российской Федерации с 1999 года по настоящее время. Также новости по этой теме публикуются в подборке "Теракты в Москве и на Кавказе".

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