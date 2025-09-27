×

22:41, 27 сентября 2025

Спрос на детские лагеря Анапы упал в разы на фоне разлива мазута

Дети на пляже детского лагеря "Черноморец" в Витязево. Скриншот фото с сайта лагеря https://ok-chernomorec.ru/#lg=1&slide=10.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лишь 18 тысяч детей побывали в этом году в детских лагерях Анапы, в прошлые годы город принимал 120-130 тысяч детей. В части детского отдыха Анапе после разлива мазута предстоит еще несколько лет восстанавливать свою репутацию.

Как писал "Кавказский узел", с начала года Анапу посетили 1,5 миллиона туристов, что почти на три миллиона меньше, чем за тот же период прошлого года. Часть туристов отправилась в Анапу лишь потому, что отели и другие средства размещения на фоне разлива мазута были вынуждены делать существенные скидки.

Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.

Турпоток в детские лагеря Анапы в 2025 году составил 18 тысяч человек, ранее он традиционно составлял 120-130 тысяч детей, сообщила сегодня "Кубаньпресс" со ссылкой на замглавы Анапы Виталия Воронова.

"В этом году мы впервые почувствовали, что это такое, когда детского отдыха нет, и какое количество сопутствующих услуг и малого бизнеса вокруг детской индустрии недополучили свою прибыль. Открылись только те лагеря, которые успели переквалифицироваться на обычный городской лагерь, но и они получили меньший трафик. Обычно в Анапе отдыхали 120-130 тысяч детей, в этом году - порядка 18 тысяч детей", - привело его слова в ходе бизнес-форума "Лидерство юга России в период подморозки" РБК Краснодар.

По его словам, если шаг возврата взрослого гостя в сегменте пляжного отдыха короче, то в части детского отдыха Анапе предстоит еще несколько лет восстанавливать свою репутацию, поскольку "последнее, что хотят родители - это отправлять своих детей в потенциально опасное место". По словам Воронова, такой имидж курорта создают средства массовой информации, говорится в публикации от 25 сентября.

Всего за лето с учетом санаторного отдыха и оздоровительных лагерей на Кубани отдохнули 400 тысяч детей, 150 тысяч из них приехали к нам из других регионов, сообщил ранее в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "В Анапе многие санатории оперативно переориентировались, подготовили бассейны, экскурсионные программы, различные мероприятия, которые исключили активность на море. На оздоровительную детскую кампанию в этом году направили около 4 миллиардов рублей. Значительная часть средств пошла на приобретение бесплатных путевок", - сообщил он 2 сентября.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

С 16 по 25 августа в Анапе не зафиксированы выбросы мазута, сообщил оперштаб. Частички мазута обнаруживаются на берегу, а под слоем песка на мысе Тузла скрываются залежи мазута, возразили волонтеры и блогеры. Мешки с мазутом, закопанные в песке, обнаружили волонтеры на Бугазской косе. На мысе Тузла силами добровольцев продолжается уборка мазутного слоя, скрытого под слоем песка.

Автор: "Кавказский узел"

