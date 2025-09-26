Волонтеры обнаружили на Бугазской косе закопанные мешки с мазутом

Мешки с мазутом, закопанные в песке, обнаружили волонтеры на Бугазской косе. На мысе Тузла силами добровольцев продолжается уборка мазутного слоя, скрытого под слоем песка.

Как писал "Кавказский узел", с 16 по 25 августа в Анапе не зафиксированы выбросы мазута, сообщил оперштаб. Частички мазута обнаруживаются на берегу, а под слоем песка на мысе Тузла скрываются залежи мазута, возразили волонтеры и блогеры.

Штаб "Сети, сито лопата" в своем Telegram-канале анонсировал на сегодняшний день субботник по уборке мусора на Буказской косе. Однако на месте волонтеры нашли закопанные мешки с мазутом. "Начали уборку мусора, прям у шлагбаума откопали мешки с мазутом", - пишут волонтеры. На приложенном к публикации видео они с трудом достают мешок, закопанный в слое песка.

"Упрощенный способ утилизации - закопал и все. Не видно - значит, нет", - написали волонтеры в другой публикации.

По словам волонтеров, обнаружилось много мешков. Запись об этом в Telegram-канале, собрала восемь комментариев. "Я в Витязево по этому поводу зимой скандалила. Когда брали и, прям не стесняясь, закапывали мешки! Ещё хуже, когда мазут присыпали песком. На вопрос: "А зачем вы так делаете?" ответ был: "Нас сюда собрали/привезли, нам надо быстрее очистить участок и ехать домой", - написала, в частности, Stasy Nayman.

"Мешки туда свозили прям техникой. И потом прикапывали перед (приездом) журналистов. Видимо, забыли откопать", - написала она же.

"Выделяли деньги из бюджета, его закопали или недоубирали. Писать, звонить, сообщать в партию "Зелёных", в администрацию губернатора, президента РФ!" - возмутилась Полина Берегиня.

Волонтеры штаба "Дельфины", которые убирают мазут в районе мыса Тузла, сообщили, что продолжают выкапывать залежи мазута из-под песка. "Даже когда кажется, что берег чистый, мазут остаётся в песке и под песком. С виду - красивый пляж, а стоит копнуть чуть глубже, и снова чёрные следы катастрофы", - написали они в своем Telegram-канале.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".