18:19, 25 сентября 2025

Оперштаб заявил о продолжительном отсутствии выбросов мазута в Анапе

Участок пляжа в устье реки Можепсин, где завершается уборка защитного вала. 25 сентября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14197

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С  16 по 25 августа в Анапе не зафиксированы выбросы мазута, сообщил оперштаб. Частички мазута обнаруживаются на берегу, а под слоем песка на мысе Тузла скрываются залежи мазута, возразили волонтеры и блогеры.

Как писал "Кавказский узел", последние 443 мешка с нефтепродуктами подняли на берег водолазы в поселке Джемете с 10 по 17 сентября. Власти объявили, что работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены. После шторма крапинки и более крупные фракции мазута появились на побережье в Анапе, сообщили волонтеры и блогеры 21 сентября.

Оперштаб сегодня отчитался об отсутствии выбросов мазута за последние 10 дней. "В Анапе с 16 по 25 сентября новых выбросов мазута не обнаружили. Таковы результаты ежедневного мониторинга береговой линии", - говорится в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. В устье реки Можепсин, где завершается уборка защитного вала, указано в сообщении.

Вместе с тем блогер Юрий Озаровский, который находится сейчас не в Анапе, опубликовал в своем Telegram-канале сообщение подписчицы по имени Кристина. "Пляж #Витязево - сегодня мазута немного находится. С 21-го, казалось, было так чисто, вода точно. Видимо, шторм поднес что-то", - написала она.

Штаб "Дельфины" не сообщал о новых выбросах, но отчитался о результатах уборки мазута на мысе Тузла. Так за 22 сентября волонтеры собрали на пляже 60 мешков мазута. По их словам, мазут скрыт песком, но стоит "лишь немного копнуть", и обнаруживаются мазутные залежи, говорится в сообщении в Telegram-канале штаба от 23 сентября.

Мэр Сочи Андрей Прошунин публиковал сообщение о спуске на воду яла "Чомга". "Лодка получила название "Чомга" в честь уникальной операции по спасению от мазута водоплавающих птиц. Она продолжалась почти шесть месяцев после событий в Керченском проливе. 11 процентов от общего числа спасённых пернатых прошли реабилитацию и были выпущены в Сочи. В этом огромная заслуга наших учёных и волонтеров", сообщил он.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

