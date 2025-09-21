Шторм выбросил частички мазута на побережье Анапы

После шторма крапинки и более крупные фракции мазута появились на побережье в Анапе, сообщили волонтеры и блогеры.

Как писал "Кавказский узел", последние 443 мешка с нефтепродуктами подняли на берег водолазы в поселке Джемете с 10 по 17 сентября. Власти объявили, что работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены.

Блогер Юрий Озаровский описал обстановку в Джемете. "На песке много мазута, мелкие крапины, босиком не походишь. Работает техника, убирают вал. На берегу выкинуто много дохлых крабиков. Очень жалко наше море", - говорится в его Telegram-канале.

Как следует из видео, мазут осел и на ракушках, которые выбрасывает море.

Штаб "Дельфины" также сообщил о выбросах. "Море выбросило старый мазут. От мелкой крошки до крупных замазученных фракций, перемешанных с мидиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Волонтеры отметили, что из-за мазута вновь страдают птицы. "Эта маленькая поганка — уже в четвёртый раз пытается выбраться на берег.

Потому что не может держаться на воде. Потому что перья испачканы в мазуте. А это значит — мазут есть", - подчеркнули волонтеры.

Ранее оперштаб Краснодарского края отчитывался, что с 10 по 16 сентября новых выбросов мазута не обнаружено, после этого в Telegram-канале оперштаба не сообщалось о выбросах или их отсутствии.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".