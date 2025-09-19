Оперштаб отчитался о полной очистке морского дна от мазута в районе Анапы и Темрюка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последние 443 мешка с нефтепродуктами подняли на берег водолазы в поселке Джемете с 10 по 17 сентября. Власти объявили, что работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне полностью завершены.

Как писал "Кавказский узел", с 4 по 10 сентября водолазы собрали на дне у пирса в Джемете 920 мешков грунта с мазутом.

С 13 по 24 августа водолазы подняли со дна моря в Анапе 2022 мешка с мазутом, заявил оперативный штаб Кубани. С 25 по 3 августа собрано 337 мешков грунта, загрязненного мазутом.

"Завершен еще один этап очистки от нефтепродуктов побережья Анапы и Темрюкского района, - сообщил сегодня Оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале. - С 10 по 17 сентября водолазы у причала в п. Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами".

Всего за весь период очистки специалисты совершили 21591 погружений и собрали 22451 мешок с мазутом. Общий вес их составил более двух тысяч тонн.

По данным Оперштаба, очистка проводилась на 19 участках, при этом расстояние между крайними местами проведения таких подводных работ составляло почти 14 км.

"Это прибрежные зоны Анапы, п. Джемете, с. Витязево, а также п. Веселовка, п. Волна и п. Артющенко в Темрюкском районе, - сказано в сообщении. - Эти территории были определены по результатам подводного мониторинга: в 50-200 метрах от берега на дне был обнаружен осевший мазут, который собирали для предотвращения его выброса на побережье. Сбор нефтепродуктов осуществлялся двумя способами: вручную, с помощью лопат, и при помощи эжекторных установок".

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".