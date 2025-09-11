Водолазы за неделю собрали у берега в Анапе 920 мешков с мазутом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

920 мешков грунта с мазутом собрали водолазы за неделю на дне у пирса в Джемете.

Как писал "Кавказский узел", с 13 по 24 августа водолазы подняли со дна моря в Анапе 2022 мешка с мазутом, заявил оперативный штаб Кубани. Власти края подчеркнули, что очистка морского дна в поселке Джемете уже перешла "в завершающую стадию". С 25 по 3 августа собрано 337 мешков грунта, загрязненного мазутом.

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые Института океанологии РАН.

920 мешков с мазутом подняли с морского дна в Анапе с 4 по 10 сентября, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. "В поселке Джемете Анапы завершаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 10 сентября водолазы в районе пирса собрали и вытащили на берег 27 мешков замазученного грунта", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".