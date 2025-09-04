×

16:55, 4 сентября 2025

Оперштаб отчитался о работе водолазов у берега моря в Анапе

Водолаз на берегу моря в Анапе. 4 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14082

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За 10 дней водолазы подняли с морского дна в анапском поселке Джемете 337 мешков грунта, загрязненного мазутом.

Как писал "Кавказский узел", с 13 по 24 августа водолазы подняли со дна моря в Анапе 2022 мешка с мазутом, заявил оперативный штаб Кубани. Власти края подчеркнули, что очистка морского дна в поселке Джемете уже перешла "в завершающую стадию".

С 25 июля до 19 августа власти не зафиксировали на побережье в Анапе новых выбросов мазута, хотя волонтеры заявляли, что выбросы продолжаются. После шторма 24 августа на побережье появились новые выбросы нефтепродуктов. 

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

С 25 августа по 3 сентября с морского дна в Анапе подняли 337 мешков с мазутом, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"В п. Джемете Анапы завершаются работы по очистке морского дна от нефтепродуктов. 3 сентября водолазы в районе пирса собрали и вытащили на берег 15 мешков замазученного грунта", - говорится в публикации.

Сегодня, 4 сентября, на пляжах Анапы "везде прозрачное море", сообщил автор телеграм-канала "Макс Анапский", на который подписаны 5,4 тысячи пользователей.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

