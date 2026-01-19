Жительница Астрахани оштрафована за нацистский лозунг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 1500 рублей оштрафовал суд жительницу Астрахани, которая на концерте выкрикнули лозунг, внесенный в перечень нацистской символики.

Астраханка, посетив 13 января концертное мероприятие, выкрикнула лозунг, внесенный в перечень нацистской символики. Девушка при этом нарушила требования статьи 13 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности.

Девушке было предъявлено обвинение в пропаганде и публичном использовании нацистской атрибутики, пишет 18 января "Блокнот-Астрахань".

Административное дело девушки рассмотрел Ленинский районный суд, который оштрафовал раскаявшуюся астраханку на 1500 рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в прошлом году суд в Краснодарском крае оштрафовал почти на 90 тысяч рублей молодого человека за публикации, дискредитирующие российских военных, и нацистские лозунги.