Житель Славянска оштрафован за дискредитацию армии и нацистские лозунги

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Почти на 90 тысяч рублей оштрафовал суд в Краснодарском крае молодого человека за публикации, дискредитирующие российских военных, и нацистские лозунги.

Славянский городской суд оштрафовал 18-летнего местного жителя по административным статьям о дискредитации российской армии и нацистские лозунги.

По данным следствия, молодой человек опубликовал в одном из мессенджеров комментарии, которые признаны дискредитирующими вооруженные силы Российской Федерации, а также нацистские лозунги. В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям 20.3.3 и 20.3 КоАП РФ, пишет 11 июля "Кубань 24".

Суд признал юношу виновным в совершении соответствующих административных правонарушений и оштрафовал на общую сумму около 90 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая суд в Адлере арестовал на восемь суток местного жителя за экстремистские комментарии.

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