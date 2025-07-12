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04:51, 12 июля 2025

Житель Славянска оштрафован за дискредитацию армии и нацистские лозунги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почти на 90 тысяч рублей оштрафовал суд в Краснодарском крае молодого человека за публикации, дискредитирующие российских военных, и нацистские лозунги.

Славянский городской суд оштрафовал 18-летнего местного жителя по административным статьям о дискредитации российской армии и нацистские лозунги.

По данным следствия, молодой человек опубликовал в одном из мессенджеров комментарии, которые признаны дискредитирующими вооруженные силы Российской Федерации, а также нацистские лозунги. В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям 20.3.3 и 20.3 КоАП РФ, пишет 11 июля "Кубань 24".

Суд признал юношу виновным в совершении соответствующих административных правонарушений и оштрафовал на общую сумму около 90 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая суд в Адлере арестовал на восемь суток местного жителя за экстремистские комментарии.

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Автор: "Кавказский узел"

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