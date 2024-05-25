25 мая 2024, 06:21

Житель Адлера арестован на восемь суток за экстремистские комментарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Адлере назначил местному жителю административное наказание в виде восьми суток ареста за комментарии в соцсети, признанные экстремистскими.

26-летний житель Адлера признан виновным в правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и символики экстремистских организаций), пишет 24 мая ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

Поводом для составления административного протокола стали комментарии на странице группового чата в одной из соцсетей, кубанец опубликовал экстремистский лозунг, который стал доступен широкому кругу пользователей.

О чем конкретно были комментарии жителя Адлера - ведомство не сообщает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля житель Краснодара Андрей Максимов был оштрафован за призыв к нарушении территориальной целостности России. С начала марта это уже десятый штраф для Максимова.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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