Житель Краснодара десять раз за два месяца был оштрафован за комментарий в мессенджере

23 апреля 2024, 16:57

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Суд счел комментарий краснодарца Андрея Максимова в Telegram призывом к нарушению территориальной целостности России. С начала марта этот штраф стал десятым для краснодарца.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол на Максимова рассматривал Прикубанский районный суд Краснодара, на дело обратил внимание Telegram-канал "Протокол. Краснодар", насчитывающий 3769 подписчиков.

За комментарий в Telegram Андрей Максимов признан виновным по статье 20.3.2 КоАП (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В итоге вынес решение оштрафовать Максимова на 30 тысяч рублей.

Этот штраф стал для Максимова десятым за последние два месяца: в марте его пять раз штрафовали за дискредитацию армии и еще четыре — за размещение экстремистских материалов, сообщает "Протокол. Краснодар".

"Кавказский узел" ранее писал, что житель Хабаровского края Захар Зарипов был приговорен к пяти годам колонии за обращение к главе Чечни, которое суд счел оправданием терроризма. Правозащитники назвали такое решение странным и отметили, что сейчас многие дела по оправданию терроризма, фейкам или дискредитации армии вызывают недоумение.

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