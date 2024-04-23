23 апреля 2024, 16:57

Житель Краснодара десять раз за два месяца был оштрафован за комментарий в мессенджере

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд счел комментарий краснодарца Андрея Максимова в Telegram призывом к нарушению территориальной целостности России. С начала марта этот штраф стал десятым для краснодарца.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол на Максимова рассматривал Прикубанский районный суд Краснодара, на дело обратил внимание Telegram-канал "Протокол. Краснодар", насчитывающий 3769 подписчиков.

За комментарий в Telegram Андрей Максимов признан виновным по статье 20.3.2 КоАП (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ), говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В итоге вынес решение оштрафовать Максимова на 30 тысяч рублей.

Этот штраф стал для Максимова десятым за последние два месяца: в марте его пять раз штрафовали за дискредитацию армии и еще четыре — за размещение экстремистских материалов, сообщает "Протокол. Краснодар".

"Кавказский узел" ранее писал, что житель Хабаровского края Захар Зарипов был приговорен к пяти годам колонии за обращение к главе Чечни, которое суд счел оправданием терроризма. Правозащитники назвали такое решение странным и отметили, что сейчас многие дела по оправданию терроризма, фейкам или дискредитации армии вызывают недоумение.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Гражданин Азербайджана оштрафован на Ставрополье за дискредитацию военных", "Житель Астрахани обвинен в дискредитации российских военных", "Жительница Адыгеи оштрафована за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 апреля 2024, 16:43

  • Международное давление сыграло роль в освобождении Ибадоглу

    В деле Губада Ибадоглу нет доказательств и защита намерена добиваться его оправдания после того, как суд перевел оппозиционера под домашний арест, рассказали адвокаты. Сдвиг в деле Ибадоглу произошел после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, отметили правозащитники Руфат Сафаров и Эльшан Гасанов.

23 апреля 2024, 16:39

23 апреля 2024, 16:28

23 апреля 2024, 15:37

  • Продлен арест Ларисы Барагуновой

    Эльбрусский райсуд в Кабардино-Балкарии продлил на три месяца срок содержания под стражей Ларисы Барагуновой, обвиняемой в нападении на двух полицейских. Барагунова указала суду на отсутствие прогресса в расследовании ее дела из-за отсутствия доказательств.

23 апреля 2024, 15:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи