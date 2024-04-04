Приговор за обращение к Кадырову удивил правозащитников

04 апреля 2024, 08:36

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Суд принял странное решение, квалифицировав обращение к главе Чечни жителя Хабаровского края Захара Зарипова как оправдание терроризма, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2023 года стало известно, что житель Хабаровского края Захар Зарипов арестован по обвинению в призывах к терроризму. Следствие полагает, что, обращаясь к главе Чечни в "Живом Журнале", Зарипов призывал к нарушению территориальной целостности России.1 апреля стало известно, что военный суд приговорил Захара Зарипова к пяти годам колонии, обнаружив признаки оправдания терроризма в публичном обращении к Рамзану Кадырову.

В посте «Подсказка Кадырову» автор утверждает, что «лучшие российские войска» сосредоточены на Украине, при этом столица и органы власти «совершенно беззащитны». Он также заявил о том, что «Ленин взял Россию силами полутора тысяч лично преданных ему людей», а у Кадырова в подчинении «40 тысяч отборных бойцов». Сам пост остался в «Живом Журнале», однако доступ к нему заблокирован и для российских пользователей недоступен. По данным на 3 апреля 2024 года у поста нет комментариев пользователей, и проставлен один лайк.

Квалифицировать обращение к Кадырову как оправдание терроризма – странно, считает председатель комитета Гражданское содействие Светлана Ганнушкина*.

«В настоящее время многие дела по оправданию терроризма, либо по фейкам, либо по дискредитации вызывают недоумение. Когда читаешь содержание дела, в чем человека обвиняют - это просто смешно», - сказала она.

Сами по себе высказывания осужденного правозащитница считает не совсем серьезными.

«Какой-то <...> человек предлагает осуществить мятеж. И кому? Рамзану Кадырову - вернейшему «пехотинцу» Путина. Вряд ли призыв этого человека мог привести к насильственным действиям. А это важный критерий в оценке таких преступлений. А иначе любое высказывание могут назвать оправданием терроризма. Или дискредитацией армии. Людей сажают и за пустые разговоры, и за высказывание мнения, не совпадающего с нынешней политикой власти. Здесь бессмыслица не только в приговорах, но и в самих составах преступления», - посетовала Ганнушкина.

Вероятно, силовики обращают внимание на упоминание Кадырова в соцсетях, но в этом случае их претензии выглядят странными. «Если «подсказку» Кадырову восприняли как оправдание терроризма, то что получается? Они полагают, что Кадыров может на это среагировать и действительно пойдёт на Кремль», - заявила Ганнушкина.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Зарипова политзаключенным. Текст, из-за которого против Зарипова возбудили уголовное дело, не представляет общественной опасности и представляет собой риторический укор в адрес Кадырова за то, что он посылает своих земляков участвовать в специальной военной операции на Украине, подчеркнули правозащитники. "Текст адресован персонально Рамзану Кадырову, который, даже если прочёл бы "подсказку" Зарипова, вряд ли стал бы руководствоваться ею при принятии решений", – отметили правозащитники в своем Telegram-канале.

Руководитель Исследовательского центра "Сова"* Александр Верховский полагает, что силовики внимательно следят за упоминанием главы Чечни в соцсетях. "Но тут же призыв к мятежу и новому походу на Москву а-ля Пригожин. К этому точно внимательны. Отсюда и срок такой", - считает он.

По мнению правозащитника, неучет ничтожной аудитории - это прямое отступление от разъяснений Верховного суда по этому поводу.

"А что до срока, то разброс тут большой. Вот, только что, 27 марта по той же статье дали в Коми 6 лет за призывы поджигать военкоматы. Но, конечно, обычно дают меньше. Да и штрафов немало", - пояснил Верховский.

«Это все бред и ничего более. Он там льстит Кадырову. Почему 205 статья – непонятно»,- прокомментировал решение чеченский политолог, просивший не называть его имя.

По его мнению, автора обращения должны были проверить врачи-психиатры, а не силовики. «А вообще в последнее время следственные органы и суды выискивают жертв и соревнуются друг с другом, кто больше и на больший срок отправит людей за решетку. И не имеет значения, совершил человек что-нибудь или нет. Главное - чтобы был человек», - считает он.

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