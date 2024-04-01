01 апреля 2024, 20:14

Автор обращения к Кадырову приговорен к пяти годам колонии

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Военный суд приговорил жителя Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам колонии, обнаружив признаки оправдания терроризма в публичном обращении к Рамзану Кадырову.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе 2023 года стало известно, что житель Хабаровского края Захар Зарипов арестован по обвинению в призывах к терроризму. Следствие полагает, что, обращаясь к главе Чечни в "Живом Журнале", Зарипов призывал к нарушению территориальной целостности России. Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Зарипова политзаключенным.

Текст, из-за которого против Зарипова возбудили уголовное дело, не представляет общественной опасности и представляет собой риторический укор в адрес Кадырова за то, что он посылает своих земляков участвовать в специальной военной операции на Украине, подчеркнули правозащитники. "Текст адресован персонально Рамзану Кадырову, который, даже если прочёл бы "подсказку" Зарипова, вряд ли стал бы руководствоваться ею при принятии решений", – отметили правозащитники в своем Telegram-канале.

1-й Восточный окружной военный суд приговорил активиста из Хабаровского края Захара Зарипова к пяти годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России) из-за поста в "Живом Журнале", сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Лингвистическая экспертиза усмотрела в посте Зарипова признаки "побуждения к вооруженному захвату власти с целью нарушения территориальной целостности РФ", сообщило сегодня "Настоящее время"*.

На сайте 1-го Восточного окружного военного суда не содержится карточки дела с указанием фамилии Зарипова, но сегодня было назначено заседание по аналогичной статье, информация об итогах заседания в карточке дела не приведена.

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Примечание:

"Пользователей соцсети возмутило публичное порицание школьниц в Чечне", "Чеченский водитель подвергся публичному порицанию за опасную езду", "Кадыров назвал публичные извинения опровержением лжи".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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